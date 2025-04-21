Bloomberg: Адміністрація Трампа готує реструктуризацію Держдепу

Адміністрація президента США Дональда Трампа пропонує радикальну реструктуризацію Державного департаменту.
Про це повідомляє агентство Bloomberg, яке ознайомилось із проєктом розпорядження, що поширюється серед американських дипломатів, передає Укрінформ.
Як зазначається, ці зміни - у разі їх реалізації - будуть однією з найбільших реорганізацій Держдепартаменту з моменту його заснування в 1789 році.
Згідно з проєктом, передбачається ліквідація, зокрема, Бюро у справах Африки, посада спеціального посланника з питань клімату, Бюро міжнародних організацій, Бюро з глобальних жіночих питань, а також низки інших структур, які опікуються питаннями публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю.
Пропонується реорганізація розгалуженого Державного департаменту в чотири регіональні бюро, що охоплюватимуть Індо-Тихоокеанський регіон, Латинську Америку, Близький Схід і Євразію. Очікується, що зміни набудуть чинності до 1 жовтня.
Водночас планується сформулювати новий іспит на дипломатичну службу, який вимагатиме «відповідності зовнішньополітичному баченню президента».
Програма імені Фулбрайта, завдяки якій тисячі перспективних студентів у всьому світі дістали змогу навчатися, буде переформатована «виключно для навчання на магістерському рівні з дисциплін, пов'язаних з національною безпекою» з пріоритетом «на програмах з інтенсивним викладанням критично важливих мов», в тому числі мандаринського діалекту китайської, а також російської, фарсі та арабської мов.
При цьому, згідно з наказом, припиняється надання стипендій, пов'язаних з історично чорним Університетом Говарда у Вашингтоні, в межах згортання адміністрацією Трампа ініціатив щодо різноманітності, рівності та інклюзивності (DEI).
За планом, Бюро з гуманітарних питань «візьме на себе будь-які критичні для місії обов'язки, які раніше виконувало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)».
Згідно з інформацією на сайті Держдепу, його штат налічує близько 13 000 працівників дипломатичної служби, 11 000 працівників державної служби та 45 000 місцевих працівників у понад 270 дипломатичних місіях по всьому світу.
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