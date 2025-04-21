Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Технології

RSS

У Китаї запустили Інтернет з так званою "десятигігабітною" широкосмуговою лінією

94

У китайському місті Сюнань (провінція Хебей) відкрили перший житловий район із надшвидкісною мережею нового покоління - так званою "десятигігабітною" широкосмуговою лінією.

Про це повідомила компанія Huawei напередодні, 19 квітня.

Проєкт реалізували у співпраці з оператором зв’язку China Unicom. Технологія базується на новітньому рішенні 50G PON, що дозволяє збільшити швидкість передачі даних в оптоволоконних мережах до рівня 10 Гбіт/с для одного користувача - у 10 разів більше за типові сучасні гігабітні мережі.

Реальні показники вражають: швидкість завантаження перевищила 9834 Мбіт/с, а передавання - 1008 Мбіт/с, що в рази швидше за середній домашній інтернет.

Зокрема двогодинний фільм у 8K можна завантажити лише за 72 секунди.

Завдяки цьому відкриваються нові можливості для використання передових технологій - таких як 8K-стримінг, хмарні обчислення, віртуальна та доповнена реальність.

"Це не просто про швидкість - це зовсім інший рівень цифрового комфорту", - прокоментували в Huawei.

Huawei
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 21 апреля 2025
Воскресенье, 20 апреля 2025
Суббота, 19 апреля 2025
Пятница, 18 апреля 2025
Четверг, 17 апреля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023