У Китаї запустили Інтернет з так званою "десятигігабітною" широкосмуговою лінією

У китайському місті Сюнань (провінція Хебей) відкрили перший житловий район із надшвидкісною мережею нового покоління - так званою "десятигігабітною" широкосмуговою лінією.
Про це повідомила компанія Huawei напередодні, 19 квітня.
Проєкт реалізували у співпраці з оператором зв’язку China Unicom. Технологія базується на новітньому рішенні 50G PON, що дозволяє збільшити швидкість передачі даних в оптоволоконних мережах до рівня 10 Гбіт/с для одного користувача - у 10 разів більше за типові сучасні гігабітні мережі.
Реальні показники вражають: швидкість завантаження перевищила 9834 Мбіт/с, а передавання - 1008 Мбіт/с, що в рази швидше за середній домашній інтернет.
Зокрема двогодинний фільм у 8K можна завантажити лише за 72 секунди.
Завдяки цьому відкриваються нові можливості для використання передових технологій - таких як 8K-стримінг, хмарні обчислення, віртуальна та доповнена реальність.
"Це не просто про швидкість - це зовсім інший рівень цифрового комфорту", - прокоментували в Huawei.
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