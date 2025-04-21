У Китаї запустили Інтернет з так званою "десятигігабітною" широкосмуговою лінією

У китайському місті Сюнань (провінція Хебей) відкрили перший житловий район із надшвидкісною мережею нового покоління - так званою "десятигігабітною" широкосмуговою лінією.

Про це повідомила компанія Huawei напередодні, 19 квітня.

Проєкт реалізували у співпраці з оператором зв’язку China Unicom. Технологія базується на новітньому рішенні 50G PON, що дозволяє збільшити швидкість передачі даних в оптоволоконних мережах до рівня 10 Гбіт/с для одного користувача - у 10 разів більше за типові сучасні гігабітні мережі.

Реальні показники вражають: швидкість завантаження перевищила 9834 Мбіт/с, а передавання - 1008 Мбіт/с, що в рази швидше за середній домашній інтернет.

Зокрема двогодинний фільм у 8K можна завантажити лише за 72 секунди.

Завдяки цьому відкриваються нові можливості для використання передових технологій - таких як 8K-стримінг, хмарні обчислення, віртуальна та доповнена реальність.

"Це не просто про швидкість - це зовсім інший рівень цифрового комфорту", - прокоментували в Huawei.