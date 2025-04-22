ВР може розширити категорії осіб, які мають особливі заслуги перед Україною

Народні депутати пропонують Верховній Раді розширити категорії осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Відповідний законопроєкт №13197 щодо внесення зміни до ст. 11 закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо розширення категорії осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, зареєстровано на сайті Верховної ради.

Автори законопроєкту пропонують включити до категорії осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, нагороджених орденом Героїв Небесної Сотні, яким посмертно присвоєно звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» за мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад.