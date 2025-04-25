Дуда: Де-факто мир повинен зводитися до того, що жодна сторона не зможе сказати, що вона виграла цю війну

Лише США можуть зупинити російсько-українську війну. Мирна угода потребуватиме компромісів як з боку росії так й України.

Про це в інтерв’ю Euronews заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає Укрінформ.

«Сьогодні мої висновки абсолютно очевидні: немає нікого, крім Сполучених Штатів, хто може зупинити володимира путіна. Тому я вірю, що президент Дональд Трамп своєю рішучістю зможе покласти край цій війні», - зазначив Дуда.

Він підкреслив, що, порівнюючи ціну, яку несуть російська та українська сторони у цій війні, потрібно погодитися з фактом, що Україні, як і росії, ймовірно, доведеться піти на компроміс.

«Це має бути компроміс. Я маю на увазі, що де-факто цей мир, на мій погляд, повинен зводитися до того, що жодна сторона не зможе сказати, що вона виграла цю війну, тому що кожна сторона повинна буде в певному сенсі поступитися», - підкреслив Дуда.

Він додав, що Україні також доведеться в якійсь мірі поступитися. «Але в якій мірі? На даному етапі мені важко відповісти на це питання», - констатував президент РП.