Мінфін: Митники проходитимуть перевірку доброчесності раз на три роки

Кабінет міністрів України схвалив постанову, що передбачає перевірки посадових осіб митниці на доброчесність та контроль за їхнім способом життя.
Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів.
У відомстві наголошують, що це рішення є ще одним ключовим кроком у процесі побудови відкритої та підзвітної митної системи, що має на меті мінімізацію корупційних ризиків.
Згідно з новою постановою, кожен працівник митних органів проходитиме перевірку доброчесності один раз на три роки.
Також у разі виявлення ознак недоброчесності перевірка буде проводитись негайно, якщо надійде інформація про ймовірні корупційні порушення з боку посадової особи.
Таку інформацію можуть надати як державні, так і місцеві органи влади.
У разі виявлення ознак недоброчесної поведінки, відповідні матеріали скеровуються до уповноваженого антикорупційного органу. Ці дані обов’язково стають підставою для відкриття дисциплінарного провадження щодо посадовця.
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