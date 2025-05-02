Гарріс про політику Трампа: Найбільша рукотворна економічна криза в сучасній історії президентства

Американцям необхідно об'єднатися для протистояння президенту США Дональду Трампу та не віддалятися один від одного. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

З таким закликом виступила колишня віцепрезидентка та екскандидатка на посаду американського лідера Камала Гарріс. «Перед обличчям кризи урок такий: не розбігайтеся», – заявила Гарріс.

У своїй найбільшій з моменту відставки промові на саміті Leading Women Defined Гарріс закликала жителів США діяти спільно і відкрито висловлювати свою позицію. Економічну політику адміністрації Трампа вона назвала «найбільшою рукотворною економічною кризою в сучасній історії президентства».

Гарріс заявила, що тарифи, які були відмінною рисою економічної політики Трампа, «явно призводять до рецесії». «Деякі люди описують те, що відбувалося в останні місяці, як абсолютний хаос. І, звісно, я розумію чому. Це, безумовно, стосується цих тарифів. Тарифи, які, як я і передбачала, явно передують рецесії», – сказала Гарріс.

Вона привітала американців, які відкрито виступають проти цієї політики, яка, за її словами, збільшить повсякденні витрати американців, вплине на пенсійні відрахування та малий бізнес.

Гарріс сказала, що політика Трампа вигідна багатим, і описала «вузьке, егоїстичне бачення», де вони (йдеться про Трампа та його команду, – «Главком») «карають тих, хто говорить правду, надають перевагу лоялістам, наживаються на їхній владі та залишають усіх інших напризволяще».

Як пише Reuters, ця поява Гарріс «ознаменувала своєрідне політичне відродження кандидатки в президенти від Демократичної партії після її програшу на виборах Трампу минулого року». Її вважають сильною кандидаткою на посаду губернатора Каліфорнії наступного року, якщо вона балотуватиметься, і вона може знову стати претенденткою на президентських виборах.