Аналітики: За останній тиждень суттєво виросла інтенсивність бойових дій

Протягом доби 3 травня російські загарбники здійснили 253 штурмові дії. Аналітики DeepState зазначають, що це третій найбільший показник за рік, передає «Главком».
Згідно з даними Генштабу, за останній тиждень суттєво виросла інтенсивність бойових дій. За шість днів цього тижня вже відбулося 1219 атак, проти 1150 за сім днів минулого.
Лише 11 березня та 15 лютого цього року було більше атак, ніж вчора.
«Це свідчить про наміри противника підтягнути активність до дня «побєдобєсія», коли очікується ворог дасть частині своїх військ відпочинок», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що найактивніше ворог наступав цього тижня на Покровському напрямку – 42% всіх атак, також висока інтенсивність зберігається на Новопавлівському – 13,7%, Лиманському – 12,7% та Курському напрямках – 12%. Сумарно на ці чотири напрямки припадає 80% всіх штурмових дій противника.
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