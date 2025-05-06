Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Велика кількість молодих споживачів переосмислює свої пріоритети, - опитування

117

Під час нового опитування споживачів аналітикам вдалося з’ясувати, що споживча поведінка покоління Z (зумерів) має тенденцію змінюватися. Велика кількість молодих споживачів переосмислює свої пріоритети й те, без чого вони можуть жити, а без чого – ні. Credit Karma виявила, що багато "необов’язкових" речей стали новою "необхідністю". Про це пише WWD.

З 7 до 9 квітня Credit Karma спільно з The Harris Poll опитали більше ніж 2000 осіб віком від 18 у США. Респондентів запитували, як вони планують упоратися з кризою вартості життя, зокрема, як вона вплине на їхні витрати.

74% зумерів заявили, що якщо їхнє фінансове становище продовжить погіршуватися, вони "серйозно замисляться" про скорочення витрат на "необов’язкові" покупки. Цю позицію також поділяють міленіали (82%), покоління X (86%) і бебі-бумери (87%

Попри це, більшість міленіалів (84%) і зумерів (87%) вважають, що деякі необов’язкові витрати стали "необхідними". Заразом 56% покоління Z і 59% міленіалів визначають витрати на хобі й захоплення, як необхідність, а не розкіш. Вони також зазначають, що ліпше скоротити довгострокові заощадження, ніж відмовитися від певних розваг, включно з відвідуваннями ресторанів, подорожами й абонементами в спортзал.

Представниця Credit Karma з питань фінансової грамотності Кортні Алев каже, що те, що молодь шукає втіху у купівлі речей, що приносять їм задоволення, на тлі економічної нестабільності, не дивно. "Вартість життя залишається високою протягом кількох років, і, можливо, молоді покоління прийняли це як нову реальність і скоригували свої бюджети відповідно".

Найпопулярнішими необов’язковими витратами, що стали необхідними, є стримінгові сервіси, як-от Netflix та Hulu. Найпоширенішими необов’язковими товарами у сфері моди й краси, що також стали необхідністю, є засоби догляду за шкірою й косметика, новий одяг, а також косметичні й доглядові процедури, наприклад, манікюр, догляд за обличчям чи стрижка.

60% міленіалів і 53% зумерів діляться, що на їхнє ставлення до витрат впливають соціальні мережі. Зокрема, багато респондентів покоління Z почуваються більш упевнено, оскільки мають фінансову підтримку у вигляді допомоги від батьків.

опитування, зумери
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 6 мая 2025
Понедельник, 5 мая 2025
Воскресенье, 4 мая 2025
Суббота, 3 мая 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023