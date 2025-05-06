Велика кількість молодих споживачів переосмислює свої пріоритети, - опитування

Під час нового опитування споживачів аналітикам вдалося з’ясувати, що споживча поведінка покоління Z (зумерів) має тенденцію змінюватися. Велика кількість молодих споживачів переосмислює свої пріоритети й те, без чого вони можуть жити, а без чого – ні. Credit Karma виявила, що багато "необов’язкових" речей стали новою "необхідністю". Про це пише WWD.

З 7 до 9 квітня Credit Karma спільно з The Harris Poll опитали більше ніж 2000 осіб віком від 18 у США. Респондентів запитували, як вони планують упоратися з кризою вартості життя, зокрема, як вона вплине на їхні витрати.

74% зумерів заявили, що якщо їхнє фінансове становище продовжить погіршуватися, вони "серйозно замисляться" про скорочення витрат на "необов’язкові" покупки. Цю позицію також поділяють міленіали (82%), покоління X (86%) і бебі-бумери (87%

Попри це, більшість міленіалів (84%) і зумерів (87%) вважають, що деякі необов’язкові витрати стали "необхідними". Заразом 56% покоління Z і 59% міленіалів визначають витрати на хобі й захоплення, як необхідність, а не розкіш. Вони також зазначають, що ліпше скоротити довгострокові заощадження, ніж відмовитися від певних розваг, включно з відвідуваннями ресторанів, подорожами й абонементами в спортзал.

Представниця Credit Karma з питань фінансової грамотності Кортні Алев каже, що те, що молодь шукає втіху у купівлі речей, що приносять їм задоволення, на тлі економічної нестабільності, не дивно. "Вартість життя залишається високою протягом кількох років, і, можливо, молоді покоління прийняли це як нову реальність і скоригували свої бюджети відповідно".

Найпопулярнішими необов’язковими витратами, що стали необхідними, є стримінгові сервіси, як-от Netflix та Hulu. Найпоширенішими необов’язковими товарами у сфері моди й краси, що також стали необхідністю, є засоби догляду за шкірою й косметика, новий одяг, а також косметичні й доглядові процедури, наприклад, манікюр, догляд за обличчям чи стрижка.

60% міленіалів і 53% зумерів діляться, що на їхнє ставлення до витрат впливають соціальні мережі. Зокрема, багато респондентів покоління Z почуваються більш упевнено, оскільки мають фінансову підтримку у вигляді допомоги від батьків.