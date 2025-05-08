Макрон підтримав обережність німецького канцлера щодо обговорення потенційного постачання ракет Taurus

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що для безпеки України важливо не розкривати публічно подробиці щодо обсягів і типів озброєнь, які передають партнери.

Про це він заявив на спільному брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Парижі.

За його словами, така "стратегічна невизначеність" є додатковим захистом для самих українців.

"Бажаю, щоб ми у тісній координації з усіма союзниками, задовольняли потреби України, але говорили про це якомога менше. Тому що ця неоднозначність - це захист для самих українців", - наголосив французький президент.

Макрон також підтримав обережність німецького канцлера щодо обговорення потенційного постачання ракет Taurus. За його словами, такі рішення мають ухвалюватися свідомо, суверенно та без публічного розголосу.

"Саме канцлер має ухвалювати рішення для своєї країни - свідомо й суверенно. Проте, я підтримую його прагнення відновити стратегічну невизначеність у цьому контексті, тому що було б безглуздо щоразу на пресконференціях озвучувати категорії озброєння, дати постачань і моделі", - пояснив Макрон, зауваживши, що російська армія цілком спроможна почути ці відповіді.

Франція не розголошує деталі військової допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення рф. Як пояснюють дипломатичні джерела, стратегічна невизначеність - це дипломатичний підхід, що змушує противника гадати про можливості опонента й ускладнює планування.