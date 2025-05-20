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Експерт: Держава має не карати, а підтримувати українських газовидобувників

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Держава має не карати, а підтримувати українських газовидобувників, які працюють у надзвичайно складних умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар експерта з комунальних послуг Олександра Сергієнка.

За словами експерта, уряд фактично не створює умов для активізації видобутку, а навпаки - "пригнічує" компанії, які постраждали внаслідок атак рф.

"Тут навпаки треба створити всі умови для вітчизняних газовидобувників, щоб вони могли поліпшити ситуацію, допомогти їм кредитами, чим завгодно. А на жаль, уряд робить навпаки", - заявив Сергієнко.

Окремо він звернув увагу на технічну складність контролю якості газу в нинішніх умовах.

"Зараз, оскільки якість газу знизилась через пошкоджену систему, ну десь підсос повітря йде елементарно, розумієте? І за це їх штрафують, розумієте? Мало того, що їм і так важко, таких іще й пригнічують", - сказав Сергієнко.

На думку експерта, нині головне завдання - не карати виробників, які втратили обладнання через обстріли, а знайти рішення, які дозволять відновити виробничу інфраструктуру та забезпечити внутрішній ринок українським газом.

газ, Сергієнко
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