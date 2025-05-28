Лісовий: Уряд має кілька сценаріїв підвищення зарплат вчителям у 2026 році

"Вчительська доплата" може бути збільшена у 2026 році, але за умови наявності додаткового фінансування.
Про це на зустрічі з журналістами заявив міністр освіти й науки України Оксен Лісовий, повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За словами міністра, уряд має кілька сценаріїв підвищення зарплат вчителям у 2026 році.
Лісовий зазначив, що у 2025 році Міністерству освіти і науки України вдалося знайти додатково 12 млрд грн.
За словами міністра, щоб суттєво підвищити зарплати вчителям та змінити структуру оплати їх праці, потрібні значні фінансові ресурси. Це означає, що без додаткового бюджету реалізувати підвищення дуже складно, а під час війни знайти додатковий джерело фінансування і зовсім нереально.
"Загалом на виконання статті закону про освіту нам потрібно понад 300 млрд грн", - зазначив міністр.
У міністерстві навіть прорахували найпростіший і найбільш економний сценарій підвищення зарплат для учителів, однак він вимагає щонайменше 40 млрд гривень додаткових коштів від бюджету.
"Ми з урядом працюємо над цією метою і сподіваюся, що ми її вирішимо", - зазначив міністр.
Водночас Лісовий заявив, що якщо уряд буде знаходити додаткові ресурси, які будуть меншими, ніж 40 млрд, то буде збільшуватися сума так званої "вчительської доплати".
Зокрема, якщо у 2026 році буде знайдено 12 млрд грн, розмір вчительської доплати зросте вдвічі, якщо 24 млрд - втричі.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023