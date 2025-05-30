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НАЗК не побачило порушень у зв’язках Касая з оборонними тендерами. Перевірка способу життя триває

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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що завершило моніторинг дотримання антикорупційного законодавства народним депутатом Геннадієм Касаєм. Водночас повну перевірку його декларацій не проводили, а моніторинг способу життя розпочали лише в грудні 2024 року.

Про це йдеться у відповіді НАЗК на журналістський запит редакції «Капіталу».

«Моніторинг завершено 25.10.2023 без складання актів реагування. Протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, не складався; обґрунтований висновок про виявлення ознак корупційного правопорушення не затверджувався», — йдеться у документі.

Крім того, НАЗК уточнило, що станом на травень 2025 року не проводило повну перевірку декларацій Касая, попри публічні повідомлення про нерухомість членів його родини в Дубаї та можливий конфлікт інтересів у зв’язку з діяльністю компанії Vector Avia, що постачала Міністерству оборони куртки низької якості за завищеними цінами.

Водночас Агентство повідомило, що моніторинг способу життя депутата було розпочато лише 3 грудня 2024 року — майже через пів року після появи у ЗМІ інформації про участь родичів Касая в тендерних схемах Міноборони.

«Редакція звернулася до НАЗК із запитом щодо перевірки майна, придбаного родичами Касая під час повномасштабної війни, зокрема елітної нерухомості в Об’єднаних Арабських Еміратах. У відповіді зазначено, що такий моніторинг здійснюється, проте його результати наразі не оприлюднено», — уточнюється в повідомленні.

Родинний бізнес на армії: що розслідують БЕБ та журналісти

У травні 2025 року Бюро економічної безпеки повідомило про викриття масштабної схеми ухилення від податків і фіктивного постачання спецодягу для Збройних Сил України. У рамках кримінального провадження №4202400000000017 за статтями 212 та 191 ККУ розслідується діяльність компаній, пов’язаних із запорізьким бізнесменом Олегом Мітрохіним, серед яких ТОВ «МІК», ТОВ «Югсталь», ТОВ «Наш Імпорт» та інші.

Слідство вважає, що підприємства, підконтрольні Мітрохіну, організували поставки продукції для ЗСУ за завищеними цінами, використовуючи фіктивні податкові схеми та підприємства-прокладки. Загальний обсяг конвертованих у готівку коштів оцінюється у понад 600 млн грн.

Олег Мітрохін має тісні зв’язки з нардепом Геннадієм Касаєм — його син Артем є офіційним помічником депутата, а офіс Касая розміщено в приміщенні бізнес-структур Мітрохіна. Також у справі згадується компанія Vector Avia, співзасновником якої є племінник Касая — Олександр. У 2022 році ця компанія без тендеру отримала контракт на 27 млн доларів авансу від Міноборони.

НАЗК
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