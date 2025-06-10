ExPro: Обсяги закачування природного газу до підземних сховищ України зросли у 1,5 рази

У травні обсяги закачування природного газу до підземних сховищ України становили близько 1,1 млрд кубометрів, що майже у 1,5 раза більше, ніж у травні минулого року.

Про це свідчать дані ExPro в понеділок, 9 червня.

"Суттєве збільшення обсягів закачування газу пов’язано з активною підготовкою до наступного опалювального сезону. Враховуючи, що Україна вийшла з минулого ОЗП з рекордно низькими запасами газу в сховищах, існує потреба у збільшенні обсягів закачування", – йдеться у повідомленні.

Вказано, що наростити обсяги закачування вдалося за рахунок імпортованого ресурсу, який склав близько 45% від загального обсягу закачування у травні, або близько 500 млн кубометрів.

Решта – газ українського видобутку. Україна поступово відновлює видобуток газу після суттєвих пошкоджень внаслідок масованих російських обстрілів у лютому-березні, однак повернутися до рівня січня поки не вдалося.

Стверджується, що запаси газу в підземних сховищах на початку червня становили 6,8 млрд кубометрів, сховища заповнені на 22%. Хоча цьогорічні запаси є все ще найнижчими за останні 11 років, відставання від минулого року поступово скорочується.

До початку опалювального сезону (1 листопада) Україні необхідно накопичити щонайменше 12,65 млрд кубометрів газу. Однак, для сталого проходження зими при будь-яких умовах, запаси мають бути вищими, що потребуватиме збільшення обсягів імпорту газу, наголошують аналітики.