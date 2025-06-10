росія може вийти з мораторію на розміщення ракет середньої та меншої дальності

москва розглядає вихід із мораторію на розміщення ракет середньої та меншої дальності, заявив заступник глави мзс рф сергій рябков. За його словами, росія буцімто "вимушена реагувати на появу нових і до того ж дуже чутливих ракетних загроз". Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

російський мораторій на розміщення наземних ракет середньої та меншої дальності (РСМД) "наближається до свого логічного завершення", сказав рябков.

Він обґрунтував це тим, що росія не бачить "якихось кардинальних змін і тим більше розворотів у планах США щодо подальшого передового розгортання наземних ракет середньої та меншої дальності в різних регіонах світу" і виходить з того, що ця діяльність "буде тільки нарощуватися".

"Реальність така, що виявлена росією стриманість у сфері "пост- ДРСМД" не була оцінена США та їхніми союзниками і не зустріла взаємності", - стверджує рябков.