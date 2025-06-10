росія може вийти з мораторію на розміщення ракет середньої та меншої дальності

москва розглядає вихід із мораторію на розміщення ракет середньої та меншої дальності, заявив заступник глави мзс рф сергій рябков. За його словами, росія буцімто "вимушена реагувати на появу нових і до того ж дуже чутливих ракетних загроз". Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
російський мораторій на розміщення наземних ракет середньої та меншої дальності (РСМД) "наближається до свого логічного завершення", сказав рябков.
Він обґрунтував це тим, що росія не бачить "якихось кардинальних змін і тим більше розворотів у планах США щодо подальшого передового розгортання наземних ракет середньої та меншої дальності в різних регіонах світу" і виходить з того, що ця діяльність "буде тільки нарощуватися".
"Реальність така, що виявлена росією стриманість у сфері "пост- ДРСМД" не була оцінена США та їхніми союзниками і не зустріла взаємності", - стверджує рябков.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023