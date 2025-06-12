Лубінець: Діти, які повернулися з депортації, отримуватимуть грошову допомогу

Для підтримки дітей, які повернулися з депортації, примусового переміщення або тимчасово окупованих територій, уряд виплачуватиме одноразову грошову допомогу в розмірі 50 тис. грн.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Лубінець зазначив, що гроші виплачуватимуть через Державну службу у справах дітей. Ця допомога не враховуватиметься під час розрахунку інших соціальних виплат.
«Кошти спрямовуються на створення належних умов для реінтеграції та адаптації дитини на підконтрольній території України. Йдеться, зокрема, про невідкладне забезпечення прав та найкращих інтересів дитини, визначених у плані заходів із супроводу та реінтеграції», – зазначив омбудсмен.
Держава пропонує три рівні допомоги, залежно від потреб дитини:
Лубінець наголосив, що такі рішення мають стати постійною державною політикою для захисту дітей, які постраждали через війну.
Він також зазначив, що запровадження підйомної допомоги відповідає одній із рекомендацій зі Спеціальної доповіді щодо доступу до освіти дітей та молоді з тимчасово окупованих територій.
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