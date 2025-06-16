Ескалація між Іраном та Ізраїлем має низку наслідків для ситуації в Україні, - ЗМІ

Ескалація напруженості між Іраном та Ізраїлем, що набрала сили в середині червня 2025 року, має низку наслідків для ситуації в Україні. Перш за все — це вже відчутний вплив на світові ціни на нафту. Після ударів ЦАХАЛ по ядерній та військовій інфраструктурі Ірану вартість Brent підскочила спочатку на 7–11 % до $74–78 за барель.

Аналітики з JPMorgan вважають, що у випадку повного блокування іранського експорту нафти, котирування можуть сягнути $120–130 за барель. Таке зростання поглибить інфляційний тиск у світі, ускладнить бюджетне планування урядів і здорожить воєнне забезпечення в Україні.

Президент Зеленський вже висловив стурбованість: відсутність ефективного механізму ціноутримання дозволяє росії примножувати доходи від експорту нафти, що зміцнює її фінансові ресурси для війни проти України. Україна вимагає від західних партнерів, особливо США, невідкладного введення таких обмежень.

Другий вагомий аспект стосується впливу на передачу американської зброї Україні. США змушені переорієнтовувати значну частину ресурсів на підтримку Ізраїлю — особливо засоби протиповітряної оборони, хоча офіційно це не визнано. Вашингтон продовжує демонструвати незмінну підтримку Ізраїлю, але тема витрат може призвести до затримок нових пакетів допомоги Україні, особливо в умовах обмежених бюджетів та політичної чутливості в Конгресі.

Третій — регіональний фактор: Іран, ймовірно, обмежить постачання "шахедів" та інших безпілотників до росії. Офіційний Київ зауважив можливість скорочення цих поставок завдяки ударам Ізраїлю по оборонній інфраструктурі Ірану. Це послабить матеріально-технічну підтримку кремля і може дати Україні тактичну перевагу на фронті.

Загрозливий аспект — перенаправлення уваги Заходу. Конфлікт на Близькому Сході, як зазначають аналітики, відтягуватиме міжнародну увагу від України, водночас посилюючи позиції росії як посередника в регіоні. москва відчує корисність цієї ситуації: по-перше, за рахунок зростання енергетичних доходів, по-друге — через зміну розстановки геополітичних пріоритетів Заходу.

Прогноз щодо еволюції ситуації та її впливу на Україну виглядає так: протягом найближчих місяців ціни на нафту залишатимуться високими, за умови, що конфлікт не вийде з-під "контрольованої конфронтації". У найгіршому сценарії — переривання експорту Ірану та блокада Ормузької протоки — можлива ціна Brent $120–130 за барель. Це, фактично, посилить економічне становище Росії як агресора, підживлюючи її мілітаризовану економіку.

Однак є й стратегічна можливість для України — послаблення каналів постачання систем озброєння Іраном через удари ЦАХАЛ. Якщо США зможуть утримати підтримку України в пріоритеті та розгорнути ефективний price cap на нафту рф, Україна може зберегти баланс — зменшити ворожу підтримку кремля й уникнути серйозного екологічно-економічного шоку.

Отже, оптимальний прогноз: конфлікт Іран–Ізраїль збільшить доходи росії в короткій перспективі, спричинить інфляційні виклики у Європі, але також потенційно послабить логістичні можливості Кремля завдяки обмеженню поставок іранських БПЛА. Україна має посилити дипломатичний тиск на США та ЄС щодо запровадження цінових обмежень на російську нафту та одночасно сприяти максимальній ізоляції Ірану як постачальника зброї ворогу.

Прогноз, сформований на основі відкритих джерел із використанням мовної моделі ChatGPT від OpenAI. Були використані джерела Reuters, AP News, Business Insider, The Economist.