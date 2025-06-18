Експерти розповіли, що відбувається з цінами на газ у Європі

Ціни на газ у Європі знову лихоманить через загострення ситуації на Близькому Сході. Це підвищує напруження на енергетичних ринках, змушуючи трейдерів закладати у вартість ресурсу можливі перебої в поставках.

Факти ICTV дізнавалися в аналітика ринку природного газу ExPro Consulting Михайла Свища, скільки коштує 1 куб газу в Європі та чого очікувати далі.

Вартість природного газу в Європі підвищилась на тлі побоювань учасників ринку щодо можливої ескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном, а також загроз для світового енергопостачання.

За даними Bloomberg, ф’ючерси на газ зросли до 2,7% після нестійких торгів днем раніше.

Попри те, що наразі європейські газові запаси на належному рівні, залежність регіону від імпорту скрапленого природного газу (СПГ) робить ринок чутливим до геополітичного напруження. У найближчі місяці Європа потребуватиме додаткових обсягів газу для заповнення сховищ, які цієї зими знизилися до мінімального рівня за останні три роки.

Однією з головних загроз вважається потенційне блокування Іраном Ормузької протоки у разі посилення війни, що може зупинити експорт СПГ з Катару — одного з провідних світових постачальників.

Цей морський шлях також критично важливий для нафтового експорту з регіону. Попри запевнення Катару, що судноплавство наразі триває у звичному режимі, трейдери пильно стежать за ситуацією.

На думку аналітиків Goldman Sachs, вплив конфлікту на глобальні газові ринки наразі залишається незначним. Слабкий попит з боку Китаю сприяв тому, що більше пального доступно для інших країн, таких як Єгипет, який активно шукає нових постачальників після скорочення ізраїльського експорту.

Крім того, учасники ринку спостерігають за діями Європейської комісії, яка планує до кінця 2027 року поступово припинити імпорт російського газу — як трубопровідного, так і у вигляді ЗПГ, що нині становить приблизно 13% від загального обсягу постачань до ЄС.

За словами аналітика ExPro Consulting Михайла Свища, ціна на газ у Європі тримається на дещо підвищеному рівні, що пов’язано з активними бойовими діями між Ізраїлем та Іраном.

До цього, певний період, приблизно протягом місяця, ціни були доволі стабільними на рівні близько €33-36 за МВт·год. А ось наприкінці минулого тижня ціни піднялися до €38-39 за МВт·год, наближалися навіть до €40.

Зокрема, вчора був найвищий рівень цін з квітня 2025 року. Наразі ціна на газ у Європі тримається на рівні €38,5-39 за МВт·год.

«Загалом я б сказав, що це трохи вище, ніж було попереднього місяця. Але якогось суттєвого стрибка у вартості не відбулося, адже це менше 10% зростання ціни. Тож останні два дні ціна на природний газ тримається на дещо підвищеному рівні», – зазначив експерт.

Скільки коштуватиме 100 кубів газу в Європі?

«Поки що складно сказати, куди ціна буде рухатися – чи буде знижуватися вартість газу, або ж навпаки, зростати. Але якогось великого стрибка чи суттєвого росту цін через події на Близькому Сході не було», – зазначив аналітик.