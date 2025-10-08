Войти

Зеленський анонсував збереження фіксованої ціни на газ для побутових споживачів

Зеленський анонсував збереження фіксованої ціни на газ для побутових споживачів

Президент України Володимир Зеленський анонсував збереження фіксованої ціни на природний газ для побутових споживачів за результатами наради з премʼєр-міністром України Юлією Свириденко.

"Уряд виділив додатково 1,5 мільярда гривень саме прифронтовим регіонам для захисту обʼєктів енергетики. Сформований резерв обладнання для оперативного відновлення енергопостачання, і будемо цей резерв збільшувати. Окремо обговорили ситуацію в газовому секторі, нарощування запасів газу та забезпечення людей. Домовилися, що найближчим часом уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів", - написав Зеленський в Телеграм у вівторок.

Також президент повідомив про ухвалене рішення про мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергозабезпечення.

Він також повідомив, що доручив підготувати й доповісти про шляхи підвищення зарплати вчителів, "об уже ухвалені рішення про підвищення зарплати запрацювали наступного року".

"Важливо, щоб були й відчутні результати в підтримці внутрішньо переміщених осіб. Очікую урядовців на доповідь із цих двох питань наприкінці цього тижня", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що є частиною групи "Нафтогаз", у квітні заявляла, що продовжить постачати газ для населення за незмінною ціною — 7,96 грн за куб. м (з ПДВ). Таку ціну передбачає тарифний план "Фіксований" для побутових клієнтів, і вона буде актуальною до 30 квітня 2026 року.

Як пояснили в компанії, рішення про незмінність ціни прийнято з урахуванням чинного мораторію на підвищення цін на природний газ. Водночас "Нафтогаз" закликав споживачів відповідально ставитися до своєчасних розрахунків, що "допомагає забезпечувати енергетичну стійкість країни в умовах постійних ворожих атак на інфраструктуру".

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" забезпечує газом 12,5 млн українських домогосподарств.

