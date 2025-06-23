Оплата комуналки: Хто має право на пільги та як подати заяву

В Україні понад 1,5 млн громадян користуються пільгами на оплату комуналки. У сфері ЖКГ це може бути знижка на оплату води, газу, електроенергії, опалення, квартплати, вивезення сміття тощо.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу департаменту комунікацій секретаріату Кабміну.
Пільга – це законодавчо визначене право на знижку або повну компенсацію витрат в межах встановлених соціальних нормативів.
Пільги можуть бути:
Розмір пільги залежить від категорії пільговика і доходу сім'ї. Українці можуть отримати пільги з таких послуг:
Право на пільги мають окремі категорії осіб, зокрема:
Якщо в одному домогосподарстві пільги мають кілька людей, їх надають одному з них – тому, хто має вищий відсоток знижки.
Подати заяву на призначення пільг можна:
у сервісному центрі Пенсійного фонду:
Заяви з необхідними документами також приймаються:
Варто зауважити, що перед цим потрібно бути внесеним у реєстр осіб, які мають право на пільги.
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