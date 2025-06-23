Зеленський поїде у Страсбург на засідання Парламентської асамблеї Ради Європи

Цього тижня президент України Володимир Зеленський поїде у Францію в Страсбург на засідання Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це стало відомо з програми ПАРЄ.

Візит нібито запланований на четвер, 26 червня.

За інформацією "Європейської правди", ця поїздка, яка з'явилася в індикативній програмі ПАРЄ лише днями, вже погоджено з Офісом президента.

Втім, через хаотичність подій на самітах НАТО і ЄС, залишається невелика ймовірність зриву, припускає медіа.