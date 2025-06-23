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Фесенко: Для путіна втрата Ірану стане ударом по його впливу в регіоні

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У разі втрати Ірану володимир путін зазнає серйозного послаблення своїх позицій на Близькому Сході, однак російський лідер не має наміру захищати свого союзника.

Про це розповів політолог Володимир Фесенко в етері "Еспресо".

"Для путіна втрата Ірану стане ударом по його впливу в регіоні. Проте він не планує втручатися у конфлікт і не збирається воювати за Тегеран. Тим більше зараз, коли у США при владі Трамп, путін не відчуває прямої загрози. Навпаки, він переконаний, що за президентства Трампа війни між росією і США не буде - вони, скоріш за все, домовлятимуться", - зазначив Фесенко.

За словами експерта, путін уже давно зробив ставку на перемовини з Трампом. І хоча він хотів би зберегти Іран як союзника, у разі потреби готовий принести його в жертву. Водночас імовірнішим сценарієм політолог вважає спробу кремля виступити посередником між Ізраїлем і Іраном - саме цю роль путін нібито обіцяв Трампу.

Фесенко зауважив, що у Тегерані вже можуть переглядати своє ставлення до москви, оскільки росія не продемонструвала надійності. А врегулювати конфлікт у такий спосіб, який би влаштував Сполучені Штати, путін, на його думку, не зможе. У будь-якому разі загострення між Ізраїлем та Іраном грає не на користь Кремля.

Також аналітик нагадав, що путін колись емоційно сприйняв долю Каддафі й Саддама Хусейна, нібито навіть приміряючи її на себе. Проте в нинішній ситуації він більше зосереджений на тому, як зберегти баланс - не зіпсувати відносини з Трампом і водночас утримати вплив хоча б на залишки чинного іранського режиму.

Фесенко
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