НКРЕКП ухвалила нові правила користування тепловою енергією

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг України ухвалила нові правила користування тепловою енергією. Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.
Правила запроваджують гарантії доступу до систем теплопостачання для споживачів. Вони мають запобігти зловживанням з боку монополістів, зокрема теплотранспортуючих компаній, йдеться в повідомленні.
У документі чітко прописані:
Також правила містять шаблони типових договорів: купівлі-продажу, транспортування та постачання теплової енергії.
Окремий розділ стосується впровадження конкуренції у системі теплопостачання, зокрема для незалежних виробників тепла. Це має дати можливість більш гнучко формувати умови роботи систем централізованого опалення.
Як відомо, протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після забороняється підвищувати тарифи на:
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