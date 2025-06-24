НКРЕКП ухвалила нові правила користування тепловою енергією

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг України ухвалила нові правила користування тепловою енергією. Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

Правила запроваджують гарантії доступу до систем теплопостачання для споживачів. Вони мають запобігти зловживанням з боку монополістів, зокрема теплотранспортуючих компаній, йдеться в повідомленні.

У документі чітко прописані:

права та обов’язки користувачів;

порядок вирішення спорів;

особливості розрахунків за тепло, у тому числі втрати в мережах і витоки теплоносія;

принципи обліку теплової енергії;

умови для перерахунку вартості при порушенні договорів.

Також правила містять шаблони типових договорів: купівлі-продажу, транспортування та постачання теплової енергії.

Окремий розділ стосується впровадження конкуренції у системі теплопостачання, зокрема для незалежних виробників тепла. Це має дати можливість більш гнучко формувати умови роботи систем централізованого опалення.

Як відомо, протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після забороняється підвищувати тарифи на: