В Україні запрацювала реєстрація на послуги сервісних центрів МВС через застосунок "Е-запис"

Тепер запис до сервісних центрів МВС – у вашому смартфоні. Головний сервісний центр МВС продовжує діджиталізацію та впроваджує нові зручні сервіси для громадян. Відтепер можна зареєструватися на послуги сервісних центрів МВС через мобільний застосунок "Е-запис".
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ГСЦ МВС.
Щоб скористатись застосунком потрібно:
Цифровий сервіс інформує про запланований візит сповіщенням у додатку та листом на електронну адресу. Також існує можливість керувати своїми записами –скасувати активний запис і отримати новий. Але здійснити нову реєстрацію в разі її скасування можливо після оновлення системи, тобто приблизно через 30 хвилин.
Крім того, кількість записів через застосунок так само лімітована, як і через сайт. Для фізичної особи доступно 4 реєстрації на місяць. Для юридичних осіб встановлений ліміт 4 записи на поточний день. Скасовані записи також враховуються у загальну кількість реєстрацій, доступних на місяць.
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