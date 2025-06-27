Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Україна зафіксувала вже щонайменше 5 974 факти застосування росією касетних боєприпасів

112

російські окупанти за час війни використали проти України майже 6 тисяч касетних боєприпасів. Зокрема, ворог атакує таким озброєнням цивільні об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

"Українські компетентні органи зафіксували вже щонайменше 5 974 факти застосування росією таких (касетних - ред.) боєприпасів", - ідеться в повідомленні відомства.

У міністерстві звернули увагу, що окупанти оснащують касетними боєприпасами авіабомби, а також використовують такі боєприпаси за допомогою ракетних комплексів "Смерч", "Град", "Ураган" і "Точка-У" - як проти українських військових, так і проти мирних громадян.

У МЗС нагадали, що окупанти застосовували касетні боєприпаси під час ударів:

  • по Чернігову 17 березня 2022 року (22 убитих і 31 поранений);
  • ракетою "Точка-У" по залізничному вокзалу в Краматорську 8 квітня 2022 року під час евакуації цивільних (54 вбитих і 135 поранених);
  • ракетою Х-69 по Києву 17 червня 2025 року.

"Подібні атаки в містах Миколаїв, Харків, Одеса, Суми, Херсон, Чугуїв, Добропілля, Охтирка, Затока, а також на територіях Донецької, Запорізької та Луганської областей призвели до численних жертв серед цивільних людей, включно з дітьми, та масштабного знищення об'єктів житлової, медичної, освітньої та критичної інфраструктури", - додали у відомстві.

Як зазначили в МЗС, росіяни навмисно застосовують касетні боєприпаси для максимізації жертв серед мирних українців. Це складова політики терору.

На цьому тлі в міністерстві закликали країн-партнерів та міжнародні організації реагувати рішуче та жорстко. Йдеться про руйнівні санкції проти російської економіки та промисловості, енергетичного прибутку та банківського сектору, а також фізичних чи юридичних осіб, які допомагають агресії проти України.

Також у МЗС закликали надати Україні всі типи ППО та посилити далекобійні можливості українських захисників.

МЗС
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 27 июня 2025
Четверг, 26 июня 2025
Среда, 25 июня 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023