Україна зафіксувала вже щонайменше 5 974 факти застосування росією касетних боєприпасів

російські окупанти за час війни використали проти України майже 6 тисяч касетних боєприпасів. Зокрема, ворог атакує таким озброєнням цивільні об'єкти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.
"Українські компетентні органи зафіксували вже щонайменше 5 974 факти застосування росією таких (касетних - ред.) боєприпасів", - ідеться в повідомленні відомства.
У міністерстві звернули увагу, що окупанти оснащують касетними боєприпасами авіабомби, а також використовують такі боєприпаси за допомогою ракетних комплексів "Смерч", "Град", "Ураган" і "Точка-У" - як проти українських військових, так і проти мирних громадян.
У МЗС нагадали, що окупанти застосовували касетні боєприпаси під час ударів:
"Подібні атаки в містах Миколаїв, Харків, Одеса, Суми, Херсон, Чугуїв, Добропілля, Охтирка, Затока, а також на територіях Донецької, Запорізької та Луганської областей призвели до численних жертв серед цивільних людей, включно з дітьми, та масштабного знищення об'єктів житлової, медичної, освітньої та критичної інфраструктури", - додали у відомстві.
Як зазначили в МЗС, росіяни навмисно застосовують касетні боєприпаси для максимізації жертв серед мирних українців. Це складова політики терору.
На цьому тлі в міністерстві закликали країн-партнерів та міжнародні організації реагувати рішуче та жорстко. Йдеться про руйнівні санкції проти російської економіки та промисловості, енергетичного прибутку та банківського сектору, а також фізичних чи юридичних осіб, які допомагають агресії проти України.
Також у МЗС закликали надати Україні всі типи ППО та посилити далекобійні можливості українських захисників.
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