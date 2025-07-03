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Україна збільшила обсяги імпорту природного газу в понад 12 разів

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Україна у першій половині 2025 р. збільшила обсяги імпорту природного газу в понад 12 разів – до майже 2,1 млрд куб м. Це найвище значення за перше півріччя за останні 5 років.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro.

Збільшення обсягів імпорту природного газу в 2025 році експерти пов’язують з дефіцитом блакитного палива в Україні після масованих російських обстрілів об’єктів українського газовидобутку. Внаслідок обстрілів загальний видобуток природного газу в Україні в окремі дні падав на понад 40%.

Враховуючи низькі запаси газу в сховищах, холодну погоду та пошкоджений видобуток Україна терміново почала закупівлі імпортного газу в лютому 2025 року для покриття дефіциту наприкінці минулого опалювального сезону.

Більшу частину природного газу в 2025 році імпортує «Нафтогаз». За оцінками аналітиків, частка компанії в загальному імпорті газу в першій половині року складає понад 88%, що становить близько 1,85 млрд куб м.

Приватні компанії на початку року імпортували природний газ, передусім, для його продажу «Укртрансгазу», компанії з групи "Нафтогаз".

Основну частину природного газу було імпортовано з Угорщини – 1,16 млрд куб м або 56% від усього імпорту в першій половині 2025 р. Крім того, Україна імпортувала газ з Польщі – 500 млн куб м (24%) та зі Словаччини – 430 млн куб м (20%).

За словами міністра енергетики України Германа Галущенко, країна планує імпортувати щонайменше 4,6 млрд куб. м природного газу.

Україна планує до 1 листопада закачати в сховища щонайменше 13 млрд куб м, трохи більше, ніж минулого року.

Але наразі рівень наповненості українських підземних сховищ газу (ПСГ) становить лише 11,19% або 3.37 млрд м³ газа (або майже 8 млрд м3 з врахуванням 4.6 млрд м3 активного газу, що виконує функцію буферного і який неможливо відібрати з ПСГ). Це історичний мінімум газу на цей час і на 1.92 млрд м3 менше ніж у минулому році.

газ
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