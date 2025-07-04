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ОПУ: Компанія зі США виготовить сотні тисяч дронів для України

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Міністерство оборони уклало меморандум про довгострокове стратегічне партнерство з американською компанією Swift Beat - йдеться про виготовлення сотень тисяч дронів цього року та подальше масштабування.

Про це повідомили в Офісі президента України (ОПУ).
https://gazeta.ua/articles/life/_ukrayina-ta-ssa-viroblyatimut-droni-swift-beat/1223110

Документ про співпрацю уклали під час візиту української делегації до Данії: підписували меморандум міністр оборони Рустем Умєров та головний виконавчий директор компанії Ерік Шмідт в присутності президента Володимира Зеленського.

"Документ передбачає розширення виробничих потужностей компанії, а сучасні дрони постачатимуть Україні пріоритетно, на спеціальних умовах і за собівартістю", - розповіли в ОПУ.

За словами відомства, завдяки цьому партнерству в Україні значно зросте кількість необхідних безпілотників - йдеться про сотні тисяч дронів у 2025 році та подальше збільшення обсягів наступного року. Зокрема, йдеться про виготовлення "великої кількості дронів-перехоплювачів" проти російських дронів типу Shahed, які вже довели свою ефективність, зауважив глава Міноборони Умєров.

Загалом, Swift Beat виготовлятимуть такі безпілотники для України:

  • дрони-перехоплювачі для знищення російських безпілотників і ракет;
  • квадрокоптери для розвідки, спостереження, коригування вогню та логістики;
  • ударні дрони середнього класу для ураження ворожих цілей.

Також, додали в ОПУ, у планах розробка інноваційних рішень - створення перехоплювачів для крилатих та балістичних ракет, автоматичних турелей й розвідувальних платформ.

Swift Beat спеціалізується на виробництві автономних безпілотників зі штучним інтелектом, й уже має присутність в Україні. Компанія співпрацює з українськими інженерами та військовими, проводить тестування дронів на території країни.

ОПУ, Swift Beat
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