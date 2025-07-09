Опитування AmCham: Близько 70% українського бізнесу не очікує на припинення вогню у 2025 році

Близько 70% українського бізнесу не очікує на припинення вогню чи значної деескалації у 2025 році.

Про це свідчать результати опитування "Ведення бізнесу у воєнній Україні. Липень 2025", проведеного Американською торговою палатою в Україні (AmCham).

Ще 30% відповіли, що сподіваються на припинення вогню чи значну деескалацію у 2025 році.

Зауважимо, що опитування проводилось в період з 11 червня по 1 липня 2025 року. За цей час опитали 122 гендиректори та топ-менеджери компаній-членів палати з різних галузей. 72% респондентів – це керівники компаній.

На питання щодо того, що стосується бізнес-клімату в Україні на кінець 2025 року, більше ніж половина (53%) очікують, що все залишиться без змін (продовження роботи у звичному режимі). Ще 29% очікують погіршення порівняно з 2024 роком, а 16% навпаки – передбачають помірне зростання. Лише 2% обрали варіант "помірне відновлення".

Найбільшими викликами для ведення бізнесу в Україні залишається безпековий фактор – 83% опитаних підприємців обрали цей варіант. У ТОП-5 викликів також потрапили бронювання військовозобов'язаних співробітників, здоров'я та психічний стан, ракетні атаки РФ на критичну інфраструктуру та бізнес-активи, а також збереження топ-кадрів.

Проте, попри все, на питання щодо власних фінансових очікувань станом на кінець 2025 року порівняно з кінцем 2024 року 84% підприємців відповіли, що очікують на зростання або стабільність (без змін).