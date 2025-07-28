Зеленський обговорив з Макроном зміцнення ППО України та постачання ракет

Президент Володимир Зеленський провів розмову з главою Франції Емманюелем Макроном, під час якої лідери країн обговорили ключові питання оборони та євроінтеграції України.

Про це повідомив український лідер у Telegram.

Основну увагу приділили оборонним потребам України, передусім зміцненню протиповітряної безпеки.

«Нам потрібен надійний захист від російських ракет і дронів. Говорили про постачання додаткових ракет до систем SAMP/T і Crotale», – повідомив Зеленський.

Багато часу присвятили обговоренню фінансування виробництва українських дронів усіх типів.

За словами Зеленського, Франція готова допомагати України з цим питанням, і сторони домовилися працювати разом.

Також обговорили тренування українських пілотів на винищувачах Міраж.

Зеленський поінформував Макрона про підсумки третьої зустрічі з російською стороною в Стамбулі.

«Нам вдалося домовитися про новий обмін полоненими. Очікуємо на відповідь щодо нашої пропозиції провести зустріч на найвищому рівні до кінця серпня. На ній обов’язково мають бути присутні представники Європи», – заявив президент.

Крім того, лідери держав детально обговорили євроінтеграційний шлях України та домовилися працювати над пошуком рішень, які дадуть змогу відкрити перший переговорний кластер найближчим часом.

Також торкнулися роботи антикорупційної інфраструктури України.

Зеленський наголосив, що вона повністю функціонує, а президентський законопроєкт гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів і запобігає російському впливу на них.