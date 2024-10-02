Бюджет-2025: що у пріоритеті, і звідки гроші

Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2025 рік. Як і у попередні два роки йдеться про бюджет війни, в якому більше половини всіх витрат будуть направлені на фінансування сектору безпеки і оборони. "Апостроф" проаналізував документ, який зараз готується до розгляду у першому читанні.

Уряд України підготував та направив до Верховної Ради проєкт держбюджету на 2025 рік. Після того, як документ вивчать у профільному комітеті, його внесуть на розгляд до сесійної зали, де, швидше за все, без особливих дискусій ухвалять у першому читанні. Після цього бюджет повернуть до Кабміну на доопрацювання, і, ймовірно, наприкінці жовтня – на початку листопада він знову опиниться в Раді. Народні обранці, швидше за все, не матимуть серйозних претензій до бюджету, а тому затвердять його у другому читанні та в цілому як закон.

Між читаннями бюджет може зазнати деяких змін, проте, як показує досвід попередніх воєнних років, правки навряд чи будуть суттєвими, а тому про те, яким буде державний кошторис наступного року, можна судити вже сьогодні.

Бюджет війни

Головна особливість бюджету-2025 - це те, що основні його витрати, як і нинішнього року, пов'язані з сектором безпеки та оборони, на який планується спрямувати 2,22 трильйона гривень або 56,4% усієї видаткової частини бюджету.

У бюджеті на 2024 рік витрати на безпеку та оборону становили близько 1,7 трильйона гривень, проте у вересні їх збільшили ще на 500 мільярдів, і таким чином вони виявилися порівняними з тими, що заплановані на наступний рік. Інша річ, що ми поки не знаємо, чи коригуватимуться оборонні витрати ближче до кінця 2025 року, як це сталося з бюджетом цього року.

Другою за розміром статтею бюджетних видатків наступного року стане соціальна сфера. На неї планується витратити 414,2 мільярда гривень, що трохи менше, ніж у поточному році (469 мільярдів гривень). Можливо це пов'язано з тим, що у 2025 році не планується збільшувати розміри прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, тоді як у 2024 році такі підвищення відбулися, причому мінімальної зарплати – двічі.

Теоретично, нардепи можуть підвищити розміри як прожиткового мінімуму, так і мінімальної зарплати, проте, швидше за все, цього не станеться. Таким чином, наступного року середній прожитковий мінімум напевно збережеться на рівні 2920 гривень, мінімальна зарплата – 8000 гривень.

А от середня зарплата наступного року має зрости – до 24 389 гривень з 21 809 гривень у нинішньому. Щоправда, розмір середньої зарплати, на відміну від мінімальної, встановлюється не урядом чи парламентом, а ринком, а тому є виключно розрахунковою величиною.

На систему охорони здоров'я наступного року планується спрямувати 210,7 мільярда гривень. Це трохи більше, ніж у бюджеті цього року (201 мільярд гривень), проте з урахуванням інфляції буде приблизно те саме.

На сферу освіти у 2025 році хочуть виділити 169,3 мільярда гривень, що трохи менше, ніж у 2024 році (171,2 мільярда гривень).

А ось на підтримку ветеранів планується спрямувати у 2,5 рази менше, ніж нинішнього – 5,8 мільярда гривень проти 15 мільярдів.

"Зараз державний бюджет акумулює всі кошти для забезпечення Сил оборони, які захищають нашу державу. Відповідно, є така пропозиція скоротити витрати, у тому числі на Міністерство ветеранів – і на штатний розпис, і різні програми, які вони вели, - розповів у коментарі Апострофу" член комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Сергій Гривко. - Водночас Міністерство ветеранів зараз шукає шляхи та методи забезпечення цих програм через інші джерела, щоб захистити ветеранів у законодавчому полі, забезпечити гідну ветеранську політику" .

Дефіцит та союзники

Очікується, що ВВП у 2025 році зросте на 2,7%. У бюджет-2024 показник економічного зростання був закладений на рівні 4,6%, проте за прогнозами міжнародних фінансових організацій, по факту він буде меншим – близько 3-3,5%.

Інфляція наступного року очікується на рівні 9,5% (у бюджеті на цей рік вона закладена на рівні 9,7%, хоча по факту може бути нижчою – близько 8%).

Середньорічний курс долара у 2025 році прогнозується на рівні 45 гривень (у бюджеті 2024 – 40,7 гривні). В остаточній редакції бюджету він може бути скоригований, проте експерти, опитані "Апострофом", вважають закладений до бюджету курс цілком реалістичним. У будь-якому випадку це – розрахунковий показник, який не обов'язково (хоча й бажано) має збігтися з реальним курсом. По ньому рахуються валютні доходи бюджету, і, якщо реальний курс виявиться нижчим, ніж той, що закладено до бюджету, валютні доходи у гривнях (і, відповідно, доходи загалом) виявляться меншими за заплановані.

До речі, про доходи – у 2025 році вони мають становити 2,3 трильйона гривень. Це значне збільшення порівняно з нинішнім роком (1,8 трильйона гривень). Таке зростання доходної частини бюджету пов'язане із суттєвим підвищенням податків, яке має відбутися до кінця 2024 року.

Бюджетні витрати також збільшаться. 2024 року (після вересневого коригування) вони становлять 3,85 трильйона гривень, у 2025 році їх планують на рівні 3,9 трильйона гривень (при цьому їх можуть збільшити як перед остаточним читанням, так і протягом наступного року).

Як і у попередні роки, бюджет-2025 буде дефіцитним. Дефіцит становитиме 1,64 трильйона гривень або 19,4% ВВП. 2024 року граничний дефіцит бюджету запланований на рівні 1,57 трильйона гривень або 20,6% ВВП.

Український уряд сподівається, що наступного року закордонні партнери продовжать надавати нам фінансову допомогу. У бюджеті-2025 вона оцінена у 1,75 трильйона гривень або, в еквіваленті, приблизно 38,8 мільярда доларів (цього року загальний розмір закордонної допомоги очікується на рівні близько 38 мільярдів доларів). За ідеєю, це має перекрити бюджетний дефіцит, навіть із запасом. Питання лише у тому, чи готові наші союзники виділити такі кошти.

Ризики та загрози

Бюджет країни, яка перебуває у стані війни, це завжди виклик, завжди ризики, завжди загрози. Відповідно, характеристики, які люблять використовувати у мирний час – "бюджет розвитку", "бюджет проїдання" і тому подібне – у нинішній ситуації абсолютно недоречні.

Проте, наскільки є реалістичним – з огляду на обставини - проєкт бюджету на наступний рік, який підготував Кабмін?

"Він реалістичний, - сказав "Апострофу" перший заступник комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. - Були б гроші!"

Про гроші – це, безумовно, важливе доповнення, і це, мабуть, найважливіший ризик для бюджету та його виконання.

Втім, експерти також вважають, що поданий урядом документ є цілком життєздатним.

"Бюджет абсолютно реалістичний, - говорить у коментарі виданню координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман. - Єдине, це те, що близько 40 мільярдів - на Дорожній фонд (43,2 мільярда гривень - "Апостроф"). Половину можна було б перекинути на оборону".

"Наскільки можна взагалі щось передбачити, можливо, він і реалістичний, - додає в розмові з "Апострофом" експерт CASE Україна Володимир Дубровський. - Однак ми бачимо, що останні два роки у зв'язку з відомими причинами у нас бюджет не передбачуваний, його протягом року збільшують на 20-30%. Плюс велика невпевненість пов'язана із фінансуванням з боку наших партнерів" .

Зрозуміло, багато залежатиме від результатів президентських виборів у США, які відбудуться на початку листопада, і абсолютно незрозуміло, як поведеться Дональд Трамп, якщо він переможе на цих виборах (з Камалою Гарріс, начебто, зрозуміліше, але і її майбутню політику передбачити неможливо).

"Загалом, на цей час все виглядає досить непогано (з перспективами виділення закордонної допомоги), але будь-якої миті може що-небудь трапитися", - резюмує Олег Гетман.