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ЦПД: російська пропаганда на ТОТ намагається представити проблеми з інфраструктурою як позитивне явище

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Російська пропаганда на тимчасово окупованих територіях намагається представити проблеми з базовою інфраструктурою як нібито позитивне явище. Один із таких прикладів "джерело натхнення" в окупованому Мелітополі.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, місцевий пропагандистський телеканал випустив сюжет про "чудодійну силу" постійних відключень електроенергії. У ньому стверджується, що відсутність світла нібито допомогла місцевій жительці "розкрити талант".

Як зазначили в Центрі, під час відключень жінка почала писати вірші про "подвиги" російських окупантів та важку "російську дійсність".

У ЦПД вважають, що таким чином пропаганда намагається змістити увагу з проблем життя в окупації на нібито "стійкість" та "натхнення" місцевих жителів.

"У такий сміховинний спосіб пропаганда намагається романтизувати гуманітарну катастрофу та нездатність окупаційної влади забезпечити бодай базові умови для життя у місті", – заявили в ЦПД.

У Центрі наголосили, що замість вирішення проблем з інфраструктурою людям фактично пропонують сприймати систематичні відключення електроенергії як джерело "душевного тепла".

ЦПД
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