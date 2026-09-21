ЦПД: російська пропаганда на ТОТ намагається представити проблеми з інфраструктурою як позитивне явище

Російська пропаганда на тимчасово окупованих територіях намагається представити проблеми з базовою інфраструктурою як нібито позитивне явище. Один із таких прикладів "джерело натхнення" в окупованому Мелітополі.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
За даними ЦПД, місцевий пропагандистський телеканал випустив сюжет про "чудодійну силу" постійних відключень електроенергії. У ньому стверджується, що відсутність світла нібито допомогла місцевій жительці "розкрити талант".
Як зазначили в Центрі, під час відключень жінка почала писати вірші про "подвиги" російських окупантів та важку "російську дійсність".
У ЦПД вважають, що таким чином пропаганда намагається змістити увагу з проблем життя в окупації на нібито "стійкість" та "натхнення" місцевих жителів.
"У такий сміховинний спосіб пропаганда намагається романтизувати гуманітарну катастрофу та нездатність окупаційної влади забезпечити бодай базові умови для життя у місті", – заявили в ЦПД.
У Центрі наголосили, що замість вирішення проблем з інфраструктурою людям фактично пропонують сприймати систематичні відключення електроенергії як джерело "душевного тепла".
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