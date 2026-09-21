Сибіга обговорив з міністеркою закордонних справ Ісландії прискорення підписання Drone Deal

Глава МЗС України Андрій Сибіга здійснив свій перший двосторонній візит до Ісландії, де, зокрема обговорив з міністеркою закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір прискорення підписання Drone Deal.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Сибіга зазначив, що провів продуктивні переговори з ісландською колегою.
Зокрема, він поінформував її про ситуацію в Україні, терор з боку Росії, блокаду в Чорному морі та поточні зусилля щодо досягнення миру.
Також міністри обговорили виконання угод, досягнутих під час візиту до Ісландії президента Володимира Зеленського, та погодилися прискорити підготовку до підписання Drone Deal між країнами.
Сибіга зауважив, що Україна готова поділитися з Ісландією своїм досвідом захисту критичної інфраструктури.
Сторони також обговорили шляхи поглиблення практичної співпраці між Україною та Спільними експедиційними силами.
"Напередодні тижня засідань на високому рівні Генеральної Асамблеї ООН ми узгодили наші позиції щодо найактуальніших міжнародних питань. Ми приділили особливу увагу дестабілізуючим діям Росії в Європі та шляхам протидії їм", - розповів міністр.
"Стійкість енергетики залишається критичним питанням напередодні зими - і я вдячний Ісландії за готовність продовжувати життєво важливу підтримку. Я подякував Міністерці Гуннарсдоттір за її сильну особисту залученість, за адвокатування наших спільних ініціатив на кожному міжнародному форумі та за послідовну й щиру підтримку України з боку Ісландії", - додав Сибіга.
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