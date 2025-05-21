Сенатори вимагають від росії повернути викрадених українських дітей до підписання будь-якої мирної угоди

Група американських сенаторів на чолі з республіканцем Чаком Грасслі та демократкою Емі Клобучар представила двопартійну резолюцію із закликом до росії повернути викрадених окупантами українських дітей до моменту підписання будь-якої мирної угоди.

Про це йдеться у резолюції на офіційному сайті сенатора Грасслі.

Зазначається, що двопартійна група сенаторів США представили резолюцію, яка встановлює умову щодо повернення викрадених українських дітей у контексті мирної угоди.

При цьому до Грасслі та Клобучар приєднались республіканці Роджер Вікер, Джоні Ернст і Рік Скотт, а також демократи Дік Дурбін і Джон Феттерман.

У резолюції наголошується, що повернення незаконно депортованих українських дітей є обов’язковою умовою для завершення війни.

«Нелюдський та нічим не спровокований напад путіна на Україну розпочав найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни. Він викрав тисячі дітей, щоб промити їм мізки та русифікувати їх у спробі знищити їхню культурну ідентичність та спадщину. Сполучені Штати повинні вимагати повернення цих дітей, перш ніж підписувати угоду про припинення війни в Україні», – йдеться у тексті резолюції.

Згідно зі словами Клобучар, масове викрадення українських дітей росією є звірством.

«Ми не можемо прийняти світ, у якому дітей викрадають під час війни й використовують як заручників у переговорах. Ці діти мають бути повернуті без жодних умов до підписання мирної угоди», – наголосила сенаторка.