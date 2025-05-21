Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Сенатори вимагають від росії повернути викрадених українських дітей до підписання будь-якої мирної угоди

88
Сенатори вимагають від росії повернути викрадених українських дітей до підписання будь-якої мирної угоди

Група американських сенаторів на чолі з республіканцем Чаком Грасслі та демократкою Емі Клобучар представила двопартійну резолюцію із закликом до росії повернути викрадених окупантами українських дітей до моменту підписання будь-якої мирної угоди.

Про це йдеться у резолюції на офіційному сайті сенатора Грасслі.

Зазначається, що двопартійна група сенаторів США представили резолюцію, яка встановлює умову щодо повернення викрадених українських дітей у контексті мирної угоди.

При цьому до Грасслі та Клобучар приєднались республіканці Роджер Вікер, Джоні Ернст і Рік Скотт, а також демократи Дік Дурбін і Джон Феттерман.

У резолюції наголошується, що повернення незаконно депортованих українських дітей є обов’язковою умовою для завершення війни.

«Нелюдський та нічим не спровокований напад путіна на Україну розпочав найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни. Він викрав тисячі дітей, щоб промити їм мізки та русифікувати їх у спробі знищити їхню культурну ідентичність та спадщину. Сполучені Штати повинні вимагати повернення цих дітей, перш ніж підписувати угоду про припинення війни в Україні», – йдеться у тексті резолюції.

Згідно зі словами Клобучар, масове викрадення українських дітей росією є звірством.

«Ми не можемо прийняти світ, у якому дітей викрадають під час війни й використовують як заручників у переговорах. Ці діти мають бути повернуті без жодних умов до підписання мирної угоди», – наголосила сенаторка.

Грасслі, сенатори
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 21 мая 2025
Вторник, 20 мая 2025
Воскресенье, 18 мая 2025
Суббота, 17 мая 2025
Пятница, 16 мая 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023