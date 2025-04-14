Зеленський відреагував на російський терористичний удар по Сумах

На російський терористичний удар по Сумах відреагував президент України Володимир Зеленський.
Окупанти здійснили атаку балістикою по Сумах у Вербну неділю, 13 квітня. Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий російський терор.
«Жахливий удар російської балістики по Сумах. Ворожі ракети вдарили по звичайній міській вулиці, по звичайному життю: будинки, освітні заклади, машини на вулиці… І це в день, коли люди йдуть до церков: Вербна неділя, свято Входу Господнього в Єрусалим», - ідеться у повідомленні президента України.
Зеленський підтвердив, що за попередніми даними - десятки загиблих та поранених мирних жителів внаслідок російського удару по Сумах.
«Тільки сволота так може діяти. Забираючи життя у звичайних людей. Мої співчуття рідним і близьким. Зараз триває рятувальна операція. Всі необхідні служби працюють.Потрібна жорстка реакція світу. Сполучених Штатів, Європи, усіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни і вбивств. росія хоче саме такого терору й затягує цю війну. Без тиску на агресора мир неможливий. Розмови ще ніколи не зупиняли балістику та авіабомби. Потрібне таке ставлення до росії, на яке заслуговує терорист. Дякую всім, хто з Україною й допомагає нам захищати життя», - зазначив Володимир Зеленський.
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