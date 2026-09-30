Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс має різні варіанти реагування на гібридні атаки Росії, причому відповідь не обов'язково буде симетричною або публічною.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Рютте під час пресконференції у Брюсселі.
За словами Рютте, саме поняття «гібридний» звучить надто м'яко для опису дій Росії. Насправді, за його словами, йдеться про агресивну тактику «сірої зони», яка передбачає використання безпілотників, проведення диверсій та кібератак. Генсек запевнив, що НАТО має необхідні інструменти для протидії таким діям.
«Не завжди ви бачитимете їх публічно. Вони не завжди будуть симетричними. Це не завжди буде принцип "око за око", але ми маємо потрібні нам варіанти відповіді», – наголосив Рютте.
Як приклад симетричної реакції генсек НАТО згадав події кінця 2025 року, коли після перерізання підводного кабелю між Фінляндією та Естонією Альянс розпочав операцію Baltic Sentry («Балтійська варта»). Її метою став захист підводної інфраструктури.
Водночас окремі країни НАТО застосовують асиметричні заходи. Зокрема, Велика Британія, Швеція, Бельгія та Франція вживають заходів, спрямованих на ускладнення діяльності російського «тіньового флоту». Йдеться про спроби позбавити Кремль частини доходів від транспортування нафти танкерами.
Рютте також наголосив на необхідності виваженого підходу до протидії Росії. За його словами, російський очільник уже пожертвував життями до 1,2 млн власних військових у війні проти України.
«Тож тут доречна певна виваженість, але водночас слід продовжувати інвестувати в оборону – так, як це робить уряд Литви та інші країни НАТО», – сказав він.
Генсек також відзначив успішне збиття ворожого безпілотника над Литвою. Окремо Рютте назвав збільшення допомоги Україні відповіддю на російські провокації. За його словами, Москва прагне роз'єднати союзників та змусити їх втратити фокус на підтримці Києва. «Наш сигнал Москві чіткий. Ми робитимемо для України ще більше, а не менше», – підсумував генсек НАТО.
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