Кращенко: У Генштабі можуть замінити частину офіцерів на військових з бойовим досвідом

У Генеральному штабі ЗСУ можуть провести кадрову ревізію та замінити частину офіцерів без актуального бойового досвіду на військових, які працювали безпосередньо у військах. Водночас такий підхід має як потенційні переваги, так і ризики для роботи армії.

Про це в етері телеканалу "Апостроф" розповів полковник Збройних сил України у відставці, Герой України Дмитро Кращенко.

Він зазначив, що наразі інформацію про можливу кадрову ревізію неможливо повною мірою перевірити, оскільки вона базується на даних джерела деяких українських ЗМІ без конкретизації прізвищ.

Кращенко зазначив, що якщо такі зміни дійсно плануються, їхня логіка може бути пов'язана з перебудовою системи управління ЗСУ. За його словами, після зміни головнокомандувача та начальника Генерального штабу наступним етапом може стати формування нової командної вертикалі.

"Офіцер з недавнім там бойовим якимось досвідом в бригаді чи корпусі, от якщо ми беремо цю ланку, він досить якісніше бачить саме штабні вимоги, які можуть бути корисними, а які, наприклад, створюють зайве навантаження... Тобто знизу, наприклад, з корпусів в Генеральний штаб прийдуть певні офіцери, із там батальйонів чи бригад прийдуть в корпуси і так далі, оце все принесе актуальне уявлення про роботу дронів, радіоелектронної розвідки, там боротьби, логістики, інженерного обладнання, евакуацію. І, відповідно, головне — це темп ухвалення рішень від моменту виявлення цілі до моменту її ураження", — зазначив Кращенко.

За словами полковника, особливої актуальності це набуває на тлі переходу ЗСУ на корпусну структуру. Він пояснив, що Генеральний штаб у такій системі має взаємодіяти з оперативними штабами нижчого рівня, а не компенсувати їхню слабкість ручним управлінням.

Кращенко наголосив, що саме тому досвід роботи у батальйонах, бригадах і корпусах може бути корисним для офіцерів стратегічного рівня.

"Тобто кожне угрупування, там штаб батальйону, бригади, корпусу, він відповідно відпрацьовує свої документи, свої доповіді, також приймає доповіді і так далі. Тобто кожен бачить, що є лишнім, що є необхідним. Також приносить це у стратегічне планування актуальні уявлення", - сказав він.

Водночас він наголосив, що перебування безпосередньо на передовій не може бути єдиним критерієм професійності офіцера. Для роботи в Генштабі важливі також стратегічне планування, управлінські навички та знання керівних документів.

За словами Кращенка, ротація офіцерів між різними рівнями управління може дозволити передавати практичний досвід від військ до стратегічного командування і навпаки. Зокрема, йдеться про актуальні підходи до застосування дронів, радіоелектронної боротьби та розвідки, логістики, інженерного забезпечення й евакуації.

Він додав, що поетапна ротація та передача досвіду дозволять зменшити розрив між ухваленням рішень і їх виконанням, скоротити бюрократичний цикл і створити зрозумілу кар'єрну модель для військовослужбовців, подібну до армій країн НАТО.

Він зазначив, що якщо одночасно змінювати значну кількість посад, новим офіцерам знадобиться час для адаптації, а це може тимчасово послабити роботу окремих структур.

На його думку, оптимальним варіантом була б поступова заміна кадрів, яка дозволила б передавати досвід між військовослужбовцями. Офіцери, які працювали на стратегічному рівні, могли б після ротації приносити отримані знання та ширше бачення безпосередньо у війська.

Він зазначив, що для частини офіцерів зміна посад може означати не лише переїзд чи нові обов'язки, а й зміну умов служби та перспектив пенсійного забезпечення.

За його словами, це може стати причиною відтоку професійних військовослужбовців, які не мають безпосереднього піхотного бойового досвіду, але володіють значною управлінською та стратегічною компетентністю. Тому під час реформи важливо не допустити ситуації, коли разом із кадрами без бойового досвіду буде втрачено фахівців, які виконують складну штабну роботу.

"Більшість людей знають вимоги керівних документів, тому що вони вже там досить великий час працюють. Відповідно, вони розуміють, скільки це часу займає, як це потрібно зробити. Без штабних офіцерів солдати, вони не будуть ні їсти, ні пити, не буде ні боєприпасів, ні вогневого ураження", — зауважив він.

Експерт також припустив, що для частини генералів можливим варіантом може стати не повне переведення на нові посади, а тимчасове відрядження до бойових угруповань. Такий підхід, за його словами, дозволив би використати досвід офіцерів без необхідності повністю змінювати їхній штатний статус.