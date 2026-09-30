У Міносвіти пояснили нові правила дій для шкіл під час атак та відключень електроенергії

В Україні триває шкільна реформа. Але війна вносить свої корективи в організацію навчального процесу.

У Міністерстві освіти і науки пояснили нові правила для шкіл на тлі постійних російських атак, відключень електроенергії та інших кризових ситуацій.

Так, навчальним закладам дозволяється коригувати тривалість уроків та змінювати розклад.

У МОН зазначають, що після безсонної ночі або кількох годин перебування в укритті дітям може бути складно зосередитися на навчанні. Школи мають враховувати їхній фізичний та психоемоційний стан і водночас забезпечувати якісне засвоєння навчального матеріалу.

Під час тривалих повітряних тривог навчання може продовжуватися в належно облаштованих укриттях, а тривалість уроків може бути скорочена до 30 або 40 хвилин, щоб організувати ротацію класів і забезпечити доступ до очного навчання більшій кількості учнів, зокрема, у дві зміни.

Під час організації очного навчання в укриттях пріоритет рекомендовано надавати учням 1−4 класів, а також 5, 9 та 11 класів. Для інших учнів можуть діяти змінні графіки, асинхронне навчання і короткі консультації.

На період відключення електроенергії рекомендації передбачають п’ять рівнів реагування залежно від тривалості знеструмлення:

- зелений рівень, до 2 годин: школа продовжує роботу з локальними обмеженнями;

- жовтий рівень, від 2 до 6 годин: запроваджуються скорочені уроки та забезпечується живлення критично важливих систем;

- помаранчевий рівень, від 6 до 24 годин: очно працюють енергонезалежні заклади, інші переходять на дистанційний або асинхронний формат;

- червоний рівень, від 24 до 72 годин: навчання організовують на базі освітніх хабів та енергостійких закладів;

- критичний рівень, понад 72 години: засновник затверджує тимчасову мережу освітніх хабів, а громада організовує закріплення учнів за ними або за школами, які продовжують працювати.

Для учнів забезпечують консультації. Заклади, які не можуть створити належні умови для навчання через відключення електроенергії, відновлюють роботу лише після усунення відповідних перешкод.

Школи мають сформувати запас питної й технічної води та харчових продуктів на 48 годин, генератори або інші резервні джерела живлення. Під час тривалих повітряних тривог школи повинні передбачити безпечну доставку або видачу їжі в укриттях.

Кожній школі рекомендовано визначити єдиний канал зв’язку з учнями, батьками та працівниками. За відсутності мобільного зв’язку актуальну інформацію можна розміщувати на стендах біля входу до школи.

Порядок дій у різних кризових ситуаціях слід адаптувати до умов конкретної школи, можливостей громади та актуальної безпекової ситуації, зазначили в МОН.