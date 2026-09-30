У Міносвіти пояснили нові правила дій для шкіл під час атак та відключень електроенергії

В Україні триває шкільна реформа. Але війна вносить свої корективи в організацію навчального процесу.
У Міністерстві освіти і науки пояснили нові правила для шкіл на тлі постійних російських атак, відключень електроенергії та інших кризових ситуацій.
Так, навчальним закладам дозволяється коригувати тривалість уроків та змінювати розклад.
У МОН зазначають, що після безсонної ночі або кількох годин перебування в укритті дітям може бути складно зосередитися на навчанні. Школи мають враховувати їхній фізичний та психоемоційний стан і водночас забезпечувати якісне засвоєння навчального матеріалу.
Під час тривалих повітряних тривог навчання може продовжуватися в належно облаштованих укриттях, а тривалість уроків може бути скорочена до 30 або 40 хвилин, щоб організувати ротацію класів і забезпечити доступ до очного навчання більшій кількості учнів, зокрема, у дві зміни.
Під час організації очного навчання в укриттях пріоритет рекомендовано надавати учням 1−4 класів, а також 5, 9 та 11 класів. Для інших учнів можуть діяти змінні графіки, асинхронне навчання і короткі консультації.
На період відключення електроенергії рекомендації передбачають п’ять рівнів реагування залежно від тривалості знеструмлення:
Для учнів забезпечують консультації. Заклади, які не можуть створити належні умови для навчання через відключення електроенергії, відновлюють роботу лише після усунення відповідних перешкод.
Школи мають сформувати запас питної й технічної води та харчових продуктів на 48 годин, генератори або інші резервні джерела живлення. Під час тривалих повітряних тривог школи повинні передбачити безпечну доставку або видачу їжі в укриттях.
Кожній школі рекомендовано визначити єдиний канал зв’язку з учнями, батьками та працівниками. За відсутності мобільного зв’язку актуальну інформацію можна розміщувати на стендах біля входу до школи.
Порядок дій у різних кризових ситуаціях слід адаптувати до умов конкретної школи, можливостей громади та актуальної безпекової ситуації, зазначили в МОН.