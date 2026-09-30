ДПС: Власники дорогих автомобілів перерахували до місцевих бюджетів 237,5 млн грн податку

Власники дороговартісних автомобілів за січень-серпень 2026 року перерахували до місцевих бюджетів 237,5 млн грн транспортного податку. Про це повідомила Державна податкова служба України (ДПС).
За даними ДПС, надходження зросли на 58,7% проти аналогічного періоду 2025 року. Торік за вісім місяців до бюджетів надійшло 149,6 млн грн.
"Загалом платники сплатили 237,5 млн гривень", - зазначили у податковій.
Найбільше коштів отримав бюджет Києва - 68,1 млн грн. Далі йдуть Дніпропетровська область - 21,3 млн грн, Одеська - 17,9 млн грн та Київська - 17,5 млн грн.
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