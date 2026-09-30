The Atlantic: США хочуть посадити за стіл переговорів представників України та рф

США мають намір у жовтні організувати зустріч із представниками України та Росії для обговорення обмеженого припинення вогню. Найімовірнішим місцем переговорів розглядають Абу-Дабі – столицю Об'єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомило The Atlantic із посиланням на українських переговірників.

За даними видання, одна з можливих домовленостей передбачає взаємну відмову України та Росії від ударів по енергетичній інфраструктурі, зокрема електростанціях, нафтопереробних заводах та інших подібних об'єктах.

Окремо за посередництва Єгипту може бути укладено домовленість про припинення ударів по вантажних суднах у Чорному морі, передусім тих, які перевозять зерно на ринки Близького Сходу та Африки.