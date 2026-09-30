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Угорщина поки не підтримує відкриття двох кластерів для України, - ЗМІ

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Угорщина продовжує блокувати просування України у переговорах про вступ до Європейського Союзу, відмовляючись затвердити результати скринінгу двох переговорних кластерів, необхідних для їх відкриття.

Під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення COELA позиції держав-членів не змінилися. Результати оцінювання кластерів 2 "Внутрішній ринок" та 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання" не затвердили, повідомляє Gazeta.ua з посиланням на "Європейську правду".

Один зі співрозмовників видання підтвердив, що Угорщина поки не підтримує відкриття обох кластерів для України.

"Позиції держав-членів не змінилися, результати скринінгу кластерів 2 "Внутрішній ринок" та 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання" не були затверджені", — заявив співрозмовник.

Угорщина
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