Бізнес вважає, що нульову квоту на експорт металобрухту необхідно зберегти

Із 1 січня 2026 року Кабінет Міністрів України встановив нульову квоту на експорт металобрухту, щоб забезпечити українські підприємства стратегічно важливою сировиною для виробництва продукції, зокрема для потреб оборони та відбудови.

Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація (EBA).

Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації вважають необхідним зберегти цей підхід, тому звернулись до КМУ та Мінекономіки.

В умовах повномасштабної війни, пошкодження виробничої та енергетичної інфраструктури й масштабних потреб у відновленні економіки металобрухт є важливим ресурсом для стабільної роботи української металургії.

За підсумками 2025 року експорт брухту чорних металів з України зріс на 53% порівняно з 2024 роком та становив 448,68 тис. тонн.

На переконання бізнесу, послаблення поточних обмежень може призвести до зростання експорту та дефіциту сировини для українських виробників.

Внутрішня переробка металобрухту в Україні дозволяє формувати додану вартість, підтримувати робочі місця та податкові надходження, а також забезпечувати сировиною виробництво сталі й готової металопродукції.

Використання брухту також сприяє зниженню енерговитрат і викидів CO2 у виробництві сталі, що набуває додаткового значення в умовах застосування CBAM (вуглецевого коригування на кордоні Євросоюзу).

Асоціація закликає продовжити заборону на експорт металобрухту у 2027 році.

Альтернативно, у разі її скасування, компанії-члени пропонують встановити експортне мито у розмірі 180 євро за тонну для всіх напрямків експорту з урахуванням міжнародних зобов’язань України.