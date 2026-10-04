Українцям нагадали про субсидію на дрова та вугілля для опалення житла

Українці, які опалюють житло дровами, вугіллям та іншим твердим паливом, можуть отримати житлову субсидію на його придбання. Допомогу призначають один раз на рік на один опалювальний сезон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пенсійного фонду.
Субсидія на придбання твердого пічного побутового палива передбачена для домогосподарств, які опалюють житло твердим паливом.
Водночас мають виконуватися певні умови:
Тобто йдеться, зокрема, про домогосподарства, які опалюють будинок дровами, вугіллям, брикетами та іншим твердим пічним паливом. При цьому субсидію на тверде паливо можна отримувати одночасно із субсидією на оплату житлово-комунальних послуг - наприклад, електроенергії, водопостачання, вивезення сміття або газу для приготування їжі.
Розмір субсидії визначають індивідуально. При розрахунку враховується сукупний дохід домогосподарства.
Для субсидії на тверде паливо у 2026 році враховуються доходи членів домогосподарства за попередній календарний рік, тобто за 2025 рік.
За даними Пенсійного фонду, у 2026 році мінімальна норма забезпечення твердим паливом становить 2 тонни на одне домогосподарство. Гранична вартість однієї тонни визначена на рівні 4 602,57 гривні, тому максимальний розрахунковий розмір допомоги за цією нормою становить 9 205,14 гривні. Фактична сума субсидії залежить від доходів конкретного домогосподарства та розміру його обов'язкового платежу.
Субсидія на придбання твердого пічного палива не призначається автоматично. Її оформлюють за особистим зверненням один раз на рік.
Для призначення допомоги потрібно подати:
У разі потреби можуть знадобитися документи, що підтверджують наявність пічного опалення.
Подати документи можна:
Для онлайн-звернення використовується портал електронних послуг Пенсійного фонду.
Для отримання субсидії на придбання твердого пічного палива на опалювальний сезон 2026-2027 років заяву необхідно подати до 31 грудня 2026 року.
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