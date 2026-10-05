По суті, РФ фінансує свій бюджет за рахунок друкування грошей, - ЗМІ

На тлі зростання чисельності армії в РФ потрібно все більше грошей для фінансування агресії проти України. Однак охочих допомагати в цьому дедалі менше, як показав останній аукціон із залучення коштів до бюджету окупантів.

Як повідомляє сайт Міністерства фінансів РФ, на аукціон з розміщення облігацій федеральної позики 30 вересня просто ніхто не прийшов. Відомство хотіло залучити до бюджету 1,264 трлн рублів ($ 15,1 млрд), але не змогло отримати жодного рубля.

Як зазначає The Moscow Times, раніше Мінфіну РФ вдалося продати облігації, але на суму в 4 рази меншу. Причина такої реакції, на думку аналітиків, полягає в бажанні уряду країни-окупанта позичати великі суми всередині країни, що збільшує держборг та знецінює ринок цінних паперів і державних облігацій зокрема.

Так, дефіцит бюджету у 2026 році може досягти 7,3 трлн руб. (86 млрд дол.) за плану у 3,6 трлн (43 млрд дол.), покривати який хочуть саме за рахунок позик.

Причому федеральні облігації банки купують за кошти, надані в борг Центральним банком РФ, який їх просто надрукував, тобто, по суті, РФ фінансує свій бюджет за рахунок друкування грошей.

У 2027 році ситуація для окупантів може ускладнитися ще більше, оскільки на військові потреби хочуть витратити на 27% більше, ніж у поточному році.