По суті, РФ фінансує свій бюджет за рахунок друкування грошей, - ЗМІ

На тлі зростання чисельності армії в РФ потрібно все більше грошей для фінансування агресії проти України. Однак охочих допомагати в цьому дедалі менше, як показав останній аукціон із залучення коштів до бюджету окупантів.
Як повідомляє сайт Міністерства фінансів РФ, на аукціон з розміщення облігацій федеральної позики 30 вересня просто ніхто не прийшов. Відомство хотіло залучити до бюджету 1,264 трлн рублів ($ 15,1 млрд), але не змогло отримати жодного рубля.
Як зазначає The Moscow Times, раніше Мінфіну РФ вдалося продати облігації, але на суму в 4 рази меншу. Причина такої реакції, на думку аналітиків, полягає в бажанні уряду країни-окупанта позичати великі суми всередині країни, що збільшує держборг та знецінює ринок цінних паперів і державних облігацій зокрема.
Так, дефіцит бюджету у 2026 році може досягти 7,3 трлн руб. (86 млрд дол.) за плану у 3,6 трлн (43 млрд дол.), покривати який хочуть саме за рахунок позик.
Причому федеральні облігації банки купують за кошти, надані в борг Центральним банком РФ, який їх просто надрукував, тобто, по суті, РФ фінансує свій бюджет за рахунок друкування грошей.
У 2027 році ситуація для окупантів може ускладнитися ще більше, оскільки на військові потреби хочуть витратити на 27% більше, ніж у поточному році.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023