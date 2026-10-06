Кабмін планує вдосконалити механізм корпоративного управління

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №16125 про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення корпоративного управління.
Про це повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук.
За його словами, документ спрямований на виконання міжнародних зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію щодо імплементації актів ЄС про вдосконалення управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами з понад 50% держкапіталу, що наблизить внутрішній контроль до керівних принципів ОЕСР.
Зокрема, документом пропонується доповнити повноваження Кабміну щодо затвердження типової форми цивільно-правового договору з членом наглядової ради держпідприємства чи товариства з понад 50% держкапіталу та визначення профілю й матриці компетенцій наглядової ради держсектору. Документ також передбачає повноваження центрального органу виконавчої влади з формування держполітики у сфері управління держвласністю затверджувати профіль і матрицю компетенцій для забезпечення колективної придатності, а уповноваженим органам управління - затверджувати їх для підприємств і товариств зі 100% держкапіталу в установленому урядом порядку.
Крім того, виключається норма про формування Мінекономіки переліків держпідприємств, що підлягають корпоратизації, та затвердження графіків її проведення.
Законопроєкт деталізує норми щодо вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю та розширює повноваження наглядових рад держсуб'єктів у частині контролю за виконавчим органом, утворення незалежних підрозділів з управління ризиками, комплаєнсу та внутрішнього аудиту, розробки профілю і матриці компетенцій наглядової ради, доступу до всієї інформації та документів, включно з комерційною таємницею, конфіденційними даними та персональними даними, розширення виключних компетенцій, а також встановлює терміни оцінювання роботи наглядової ради із залученням незалежного консультанта.
Змінами до закону "Про акціонерні товариства" пропонується обмежити виключні компетенції загальних зборів щодо затвердження положення та звіту про винагороду голови й членів виконавчого органу приватного акціонерного товариства, відносячи це до виключної компетенції наглядової ради, а також уточнити норми щодо обрання членів і порядку діяльності ради директорів та наглядової ради АТ, утворення їхніх комітетів та регулювання значних правочинів і правочинів із заінтересованістю.
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