Польський уряд готується до можливого масового прибуття українців узимку через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. За найгіршого сценарію до країни можуть прибути до 2,5 млн біженців, якщо удари РФ спричинять масштабні перебої з електропостачанням і теплом в Україні.

Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, польська влада розглядає три можливі сценарії розвитку ситуації взимку 2026–2027 років на тлі російських атак на українську енергосистему.

У Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації Польщі повідомили, що перший сценарій передбачає відсутність нового потоку українських біженців.

Другий – прибуття українців, яких зможуть прийняти родичі, що вже проживають у Польщі.

Третій, найпесимістичніший, передбачає масовий виїзд громадян України. За оцінками, наведеними виданням, кількість новоприбулих може сягнути 2,5 млн осіб.

Водночас у польському уряді наголошують, що наразі вважають такий розвиток подій найменш імовірним.

Наприкінці вересня керівництво польського МВС провело зустріч із воєводами, представниками Прикордонної служби та Урядової агенції стратегічних резервів, щоб обговорити можливі наслідки погіршення гуманітарної ситуації в Україні.

Прикордонна служба Польщі щотижня надсилає міністерству звіти про ситуацію на кордоні та склад людей, які його перетинають.

Зокрема, служби аналізують, чи збільшується кількість жінок із дітьми серед тих, хто прибуває з України.

У МВС Польщі запевняють, що мають підготовлені рішення на випадок масового напливу біженців. Водночас Rzeczpospolita зазначає, що готовність країни прийняти мільйони людей залишається проблемним питанням.

Як пише Rzeczpospolita, Росія намагається зруйнувати енергетичну інфраструктуру України, зокрема лінії електропередачі, щоб спричинити масштабні відключення електроенергії та гуманітарну кризу у великих містах.

Видання припускає, що майбутня зима може стати однією з найважчих від початку повномасштабного вторгнення.

У разі тривалої відсутності світла та опалення частина українців може бути змушена залишити свої домівки й шукати прихистку за кордоном.

Водночас масштаби можливого виїзду залежатимуть від інтенсивності російських атак, стану української енергосистеми та погодних умов.