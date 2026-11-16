У SpaceX пояснили, чому виникли обмеження швидкості терміналів Starshield в Україні

Представники компанії SpaceX повідомили, що обмеження швидкості терміналів Starshield в Україні виникло через технічні проблеми.

Про це заявив журналіст Нік Шифрін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Х.

"Україна обговорила з компанією SpaceX обмеження швидкості, з якими стикаються українські військові вздовж лінії зіткнення та на окупованих українських територіях. У відповідь там повідомили, що йдеться про технічну проблему", - написав Нік Шифрін.

За словами журналіста, про це він дізнався від тимчасового повіреного у справах України у США Дениса Сєніка.

Водночас вказано, що Київ досі не отримав додаткових роз'яснень щодо того, чому обмеження швидкості на окупованих територіях діють уже п'ять днів поспіль.