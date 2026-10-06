Кос: Для України та Молдови можуть відкрити два переговорні кластери щодо вступу до ЄС

Європейська комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос заявила, що наступного тижня для України та Молдови можуть відкрити ще два переговорні кластери щодо вступу до Євросоюзу.
Про це Кос сказала на пресконференції після засідання Ради асоціації Молдова-ЄС, пише Суспільне.
За її словами, держави-члени ЄС мають прискорити процедуру після ухвалення Верховною Радою необхідного законопроєкту щодо освіти.
"Ми дуже добре обізнані про процедури у Верховній Раді щодо подання законопроєкту про освіту, але сподіваємося, що закон пройде Раду. Як тільки це станеться, звичайно, державам-членам доведеться прискорити процедуру", – сказала Кос.
Єврокомісарка допустила, що наступні два переговорні кластери для України та Молдови можуть відкрити вже наступного тижня під час міжурядової конференції (IGC).
"Можливо, що ми відкриємо наступні два кластери для Молдови та України наступного тижня під час IGC. Ми сподіваємося відкрити ще два кластери для Молдови дуже скоро. І всі – до кінця року", – додала Кос.
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