Підласа: Розвиток ШІ є однією з причин збільшення поправок до проєкту державного бюджету

Розвиток технологій, особливо штучного інтелекту (ШІ), є однією з причин збільшення поправок до проєкту державного бюджету. Як заявила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа, це проблема, як і те, що багато правок про збільшення видатків традиційно подаються без джерел їх покриття.

В інтерв’ю агенції «Інтерфакс-Україна» вона пояснила: якщо раніше помічники народних депутатів днями й ночами писали ці спам-правки, як збільшити чи зменшити на 1 гривню кожен рядок в додатку 3 до державного бюджету, то зараз штучний інтелект Claude чи Gemini за 3 хвилини пише дві тисячі правок.

Вона нагадала, що тенденція до збільшення кількості правок до урядового проєкту державного бюджету спостерігається останні роки. Наприклад, торік було побито 19-річний рекорд — до проєкту держбюджету подали 3339 поправок. Вона припустила, що цьогоріч їх буде ще більше.

За її словами, створені за допомогою ШІ правки не відрізняються від правок, які написані людиною, але опрацьовує їх не ШІ, а конкретні люди.

Підласа констатувала, що використання ШІ не призвело до того, що депутати намагаються знайти реальні джерела додаткових надходжень, щоб збалансувати пропозиції додаткових видатків.

«В цьому році так само, як і завжди: депутати мають багато ідей, як витратити гроші, але не дуже багато, де ці гроші взяти, й з цих ідей ще менше реалістичних. Багато правок щодо додаткових видатків подаються без джерел їх покриття. Або пишеться «буде покриття за рахунок збільшення надходжень ПДВ наступного року». А за рахунок чого буде це збільшення надходжень ПДВ, нікому не відомо», — наголосила голова Бюджетного комітету Верховної Ради.