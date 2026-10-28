ЦГЗ: В Україні набирає обертів сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій

В Україні набирає обертів сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій. Лише за тиждень із 12 до 18 жовтня захворіли понад 106 тисяч людей, більшість із яких – діти. Водночас лікарі звертають увагу на незвичний перебіг окремих захворювань: пацієнти можуть одночасно заразитися двома вірусами, через що симптоми виникають хвилями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на LB.ua та Центр громадського здоров'я (ЦГЗ).
За останніми оприлюдненими даними ЦГЗ, протягом 12–18 жовтня на ГРВІ захворіли 106 384 українці. Це на 3,4% більше, ніж попереднього тижня.
Серед хворих – 64 684 дитини та 41 700 дорослих. До лікарень потрапили 2043 пацієнти, зокрема 1229 дітей.
Загалом від початку епідемічного сезону, 28 вересня, до 18 жовтня захворіли 307 443 людини. Втім, цей показник на 20,5% нижчий, ніж за аналогічний період торік.
Сімейна лікарка Маріанна Когут розповіла, що особливістю нинішньої осені став ранній початок сезону респіраторних захворювань.
За її спостереженнями, серед дітей трапляються мікст-інфекції – випадки, коли організм одночасно атакують два різні віруси.
«Через це симптоми можуть нашаровуватися, а хвороба перебігати хвилеподібно, що часто лякає батьків», – пояснила лікарка.
Водночас медики не повідомляють про появу принципово нових симптомів ГРВІ. Найчастіше пацієнти скаржаться на нежить, закладеність носа, біль у горлі та кашель.
Грип зазвичай має інший початок: температура може підвищуватися раптово, з'являються виражена слабкість, біль у м'язах і сильний кашель. Встановити збудника допомагають відповідні тести.
Хоча лікарі вже повідомляють про окремі випадки захворювань із симптомами грипу, лабораторний нагляд Центру громадського здоров'я за 12–18 жовтня не виявив вірусів грипу в досліджених зразках.
Натомість фахівці зафіксували циркуляцію SARS-CoV-2, риновірусів, аденовірусів, вірусів парагрипу та метапневмовірусів.
Додатковою проблемою стала затримка постачання вакцин проти грипу. Станом на 20 жовтня препарати ще не надійшли в очікуваних обсягах, що ускладнювало підготовку до сезону.
Попри поступове зростання кількості хворих, епідемічна ситуація залишається контрольованою. В усіх областях України показники захворюваності відповідають фоновому рівню, а ознак інтенсивного поширення респіраторних інфекцій наразі немає.
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