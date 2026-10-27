Сікорський: Росія веде гібридну війну проти європейських країн і планує її ескалацію

Віцепрем’єр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що для припинення війни Росії проти України необхідно чинити більший тиск на агресора, а не на жертву агресії. Він попередив, що Росія веде гібридну війну проти Польщі та інших європейських країн — конфлікт, у якому гинуть люди, — і планує її ескалацію.

«У Польщі та в усій Європі ми дотримуємося послідовної позиції: щоб покласти край війні, тиск слід чинити на агресора — тобто на Путіна, — а не на жертву агресії. Звісно, будь-яку війну можна завершити капітуляцією, але умови такого завершення мають значення», — цитує віцепрем’єр-міністра сайт TVP World.

Він додав, що Україна має вийти з конфлікту «з кордонами, які можна захистити, і як країна, до якої люди захочуть повернутися».

Сікорського запитали, чи має Європа стратегію на випадок, якщо США обмежать обмін розвідувальними даними, доступ до систем Starlink і Starshield або затримають постачання зброї, за яку вже було сплачено. Міністр закордонних справ відповів, що США не надавали фінансування Україні з січня минулого року. Натомість Європа бере на себе всі витрати на утримання української держави, постачає зброю Києву та підтримує виробництво озброєнь українським оборонним сектором.

За словами міністра закордонних справ, до важелів впливу Європи належать активи російського центрального банку, заморожені на її території, а також понад 20 пакетів санкцій, запроваджених Європейським Союзом проти Росії на сьогодні. Він підкреслив, що найвідчутнішим ударом для Москви стала втрата прибуткового європейського ринку нафти й газу.

Міністр зазначив, що Росія вже веде проти Європи гібридну війну — тобто здійснює дії, які ще не є відкритим військовим вторгненням, але мають руйнівний характер.

Відповідаючи на запитання, чи варто Європі жорсткіше реагувати на російські провокації, міністр закордонних справ зазначив, що європейські країни не вдаються до тих самих методів, що й Росія.

«У нас немає підрозділів для „мокрих справ“ — як вони це називають, — тобто „ескадронів смерті“. Ми не відправляємо в Росію безпілотники чи терористів, оскільки ми — мирні демократичні держави», — сказав Сікорський.