Експерт: Зростання боргів Укренерго позбавляє енергетичні компанії коштів для нормальної роботи

Зростання боргів НЕК "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку позбавляє енергетичні компанії коштів для нормальної роботи та відлякує потенційних інвесторів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрезидента із питань енергетики ICC Ukraine Олександра Трохимця.
За його словами, через накопичення заборгованості учасники ринку не отримують гроші, необхідні для своєї діяльності. Фактично компанії вже надали послуги або виробили електроенергію, але не можуть своєчасно отримати за це оплату.
"Будь-який фінансовий дисбаланс, він же ж призводить до того, що вибиваються кошти у учасників ринку, і відсутність коштів унеможливлює їх нормальне функціонування, нормальну роботу", — пояснив Трохимець.
Експерт наголосив, що відповідальність за вирішення проблеми лежить насамперед на державному регуляторі.
На його думку, постійне накопичення боргів свідчить про недосконалі правила роботи ринку, які необхідно переглянути.
Водночас хронічні неплатежі та надмірне державне втручання стримують інвестиції у відновлення й розвиток генерації
"Звичайно, що наростання боргів точно не стимулює вкладання інвестицій, тому що будь-який інвестор, роблячи аналіз того чи іншого ринку, бачить дві колосальні проблеми українського ринку", — зазначив Трохимець.
На його думку, без удосконалення державного регулювання та переходу до ефективніших ринкових механізмів залучити нові інвестиції в енергетику буде неможливо.
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